Netflix estrenó una nueva serie de 4 capítulos: está basada en hechos reales y es un éxito mundial. 

La investigación se prolongó durante años sin resultados, hasta que, en un giro inesperado, la genealogía forense se convirtió en la clave para resolver el caso. Este método innovador, que ya había sido utilizado en investigaciones en Estados Unidos, fue la primera vez que se aplicó en Europa para resolver un asesinato.

“El rastro” adapta el libro de no ficción “The Breakthrough: How the Genealogist Solved the Double Murder in Linköping”, escrito por los autores Anna Bodin y Peter Sjölund. La obra relata cómo un genealogista se asoció con un detective para realizar una investigación genealógica que rastreó más de 200 años de historia familiar en busca de pistas sobre el culpable.

Embed - EL RASTRO Trailer SUBTITULADO / The Breakthrough Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix

Gracias a este enfoque científico, el caso se resolvió de manera sorprendente, y el asesino fue finalmente identificado y arrestado.

La serie combina elementos del drama criminal con el misterio y la intriga, creando una trama adictiva que te mantendrá enganchado de principio a fin. La genealogía juega un papel fundamental en la resolución del caso, mostrando cómo los secretos familiares pueden influir en el presente.

El elenco de “El Rastro”: quiénes actúan

La serie cuenta con un elenco destacado, encabezado por Peter Eggers (Dinero fácil) y Mattias Nordkvist (El restaurante), quienes interpretan a los protagonistas encargados de resolver el caso. Junto a ellos, un reparto de actores talentosos como Helen Al-Janabi, Baxter Renman, Julius Fleischanderl, Max Nilén, Annika Hallin y Lucas Grimstedt.

image.png

Con solo cuatro episodios, “El rastro” combina elementos de drama y suspenso, mientras se desvelan los detalles de una investigación que parecía no tener solución. La mezcla de ciencia y criminología crea una narrativa intrigante, donde la lógica científica se encuentra con el misterio del crimen.