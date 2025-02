Netflix: la historia real de una influencer que fingió un cáncer para ganar millones

Su relato cautivó a miles de personas, lo que la impulsó a crear la app The Whole Pantry y publicar un recetario homónimo. Sin embargo, como revelaron los periodistas Beau Donelly y Nick Toscano, la historia era completamente falsa. Strauss compartió que la idea para la serie nació después de leer el libro The Woman Who Fooled the World, obra de Donelly y Toscano.