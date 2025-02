Netflix: la serie de seis capítulos perfecta para una mini maratón de fin de semana

En Netflix se encuentran cada vez más series breves y atractivas , perfectas para disfrutar en un par de días. Esto se debe a que, en ocasiones, las personas prefieren no empezar producciones largas durante el fin de semana, ya que requieren un gran tiempo libre para verlas de una sola vez.

Esa sensación de no poder continuar con el siguiente episodio no es para quienes se desesperan fácilmente, especialmente aquellos que no tienen tiempo para relajarse y sentarse frente a la pantalla durante su día a día.