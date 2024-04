Netflix presenta "El caso Asunta", un crimen que conmocionó a España

Este caso es un enigma lleno de incógnitas, indicios ignorados y complicidades silenciosas. La investigadora duda de la culpabilidad de los padres en el homicidio infantil, mientras que el juez se muestra inflexible. La pareja, en definitiva, es un misterio confuso con numerosos secretos inconfesables.

“Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan, no suceden”, afirma la victimaria en un momento. "Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas", le replica su marido. Más que el nombre de la serie, el foco real está en comprender la psicología de los responsables, especialmente la madre en el centro del conflicto. Las heridas aún sangran; de hecho, la actriz reveló haber sido vilipendiada repetidamente durante la filmación.

La serie "El Caso Asunta" está compuesta por seis episodios que relatan un crimen que estremeció a España.

La receptora de múltiples premios Goya explicó que la producción "no aclara nada", sino que explora la mente de la mujer desde su perspectiva. “Ni el peor acto de cada uno de nosotros dice lo que somos. A todos nos han pasado cosas turbias, pero lo de esta señora es especial, aquí hay muchos melones por abrir porque parece que solo ha sido la madre y también está el padre, y el estigma no es el mismo”, puntualizó Peña en una nota.

Además de la estructura y normas del género, uno de los aspectos más fascinantes del thriller policial radica en su elaboración visual, destacando la variedad de cámaras (de circuito cerrado, de televisión o policiales) enfocadas en los sospechosos. Un ejemplo claro es La escalera, miniserie protagonizada por Colin Firth, que también abordó un crimen doméstico impactante para la sociedad.

Antes de El caso Asunta, Ramón Campos, su productor principal, había producido un documental (Lo que la verdad esconde) sobre el mismo homicidio. El productor ha expresado que su interés trasciende el crimen en sí. Naturalmente, estas obras abordan la condena mediática y la compleja presunción de inocencia. Sin embargo, para el responsable de ambas producciones, lo más intrigante es la narrativa clásica y despiadada que retrata a los padres adoptivos como villanos perfectos.