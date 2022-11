WhatsApp: cómo cuidarte de los "chusmas" en la PC

WhatsApp Web se convirtió en una de las formas más utilizadas de la aplicación de mensajería . Ya sea en lo laboral o porque dejamos el celular cargando, se trata de una forma simple de seguir conectado y chateando. Pero, es posible que uses la versión web de la app en diferentes lugares y te expongas a miradas no deseadas. Además, a diferencia de lo que pasa con los teléfonos celulares, que alguien vea lo que estás escribiendo en la computadora es más fácil, por una simple cuestión de tamaños.

La extensión que hay que bajar se llama WA Web Plus For WhatsApp y se puede descargar desde la propia tienda de Chrome. No es necesario solicitar ningún tipo de permiso y no tiene publicidad invasiva.

Paso a paso para bajar la extensión

Ingresa a la Chrome Web Store y busca la extensión WA Web Plus.

Hace clic sobre el nombre de la extensión, se abrirá una ventana con sus especificaciones.

Selecciona la opción "Añadir a Chrome".

Una vez descargada, es momento de instalarla en tu navegador tocando el símbolo más (+) que se encuentra al lado de la barra de direcciones.

Ingresá a WhatsApp Web desde Chrome y al hacerlo presiona el símbolo de "+". Selecciónalo para acceder a WA Web Plus.

Ahora solo resta que ocultes los chats. Para desenfocar los mensajes recientes, fotos y los nombres de contactos, tenés que elegir las opciones "Blur recent messages", "Blur contacts names" y "Blur contacts photos".