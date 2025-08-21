Temperley vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional, Def. de Belgrano y Temperley se enfrentan el domingo 24 de agosto desde las 15:30 (hora Argentina), en el estadio Alfredo Beranger.

Así llegan Temperley y Def. de Belgrano La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional Temperley terminó con un empate en 0 frente a Chacarita en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. No recibió goles y sumó 2 a favor.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional Def. de Belgrano venció 3-1 a Def. Unidos en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha empatado 1 y ha perdido 3, con 4 goles en el arco rival y 7 en su portería.

Los puntos quedaron divididos al registrarse empates entre el local y el equipo visitante en los últimos 5 duelos que protagonizaron entre ambos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue un empate por 0 a 0. El encuentro será supervisado por Nahuel Viñas, el juez encargado.

Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 29: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar Horario Temperley y Def. de Belgrano, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.