24 de septiembre de 2025 - 09:16
Liga Profesional

Tigre se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 10

Central Córdoba (SE) y Tigre se miden en el estadio Único Madre de Ciudades el viernes 26 de septiembre a las 21:15 (hora Argentina) y Fernando Espinoza es el elegido para dirigir el partido.

Tigre se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 10
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 10 del Clausura, Tigre y Central Córdoba (SE) se enfrentan el viernes 26 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Tigre

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) terminó con un empate en 2 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre venció 2-0 a Aldosivi en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 3 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Central Córdoba (SE) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El encuentro será supervisado por Fernando Espinoza, el juez encargado.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Tigre, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: nota.texto7

