Tigre se enfrentará a Central Córdoba (SE) por la fecha 10

Por la fecha 10 del Clausura, Tigre y Central Córdoba (SE) se enfrentan el viernes 26 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 10 del Clausura, Tigre y Central Córdoba (SE) se enfrentan el viernes 26 de septiembre desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Central Córdoba (SE) terminó con un empate en 2 frente a Boca Juniors en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 5 goles y sumó 8 a favor.
Tigre venció 2-0 a Aldosivi en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 1, con 5 goles en el arco rival y 3 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Central Córdoba (SE) sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.
El encuentro será supervisado por Fernando Espinoza, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.