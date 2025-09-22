lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 22:44
Liga Profesional

EN VIVO: Belgrano le gana 2 a 0 a Newell`s

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Belgrano vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Belgrano sigue ampliando la diferencia ante la Lepra. En el estadio Gigante de Alberdi, Francisco González Metilli (37' 1T) y Nicolás Fernández (3' 2T) son los autores de la victoria parcial del local por 2-0.

A Estudiantes le alcanzó con un gol para derrotar a Defensa y Justicia en el estadio el Tierra de Campeones
Sarmiento se quedó con el triunfo 1-0 ante Barracas Central con un gol de Carlos Villalba

Las estadísticas del encuentro entre Belgrano y Newell`s del Clausura:

  • Posesión: Belgrano (42%) VS Newell`s (58%)
  • Tiros al arco: Belgrano (2) VS Newell`s (6)
  • Fouls cometidos: Belgrano (8) VS Newell`s (12)
  • Pases Correctos: Belgrano (379) VS Newell`s (222)
  • Pases Incorrectos: Belgrano (52) VS Newell`s (60)
  • Recuperaciones: Belgrano (20) VS Newell`s (13)
  • Tarjetas Amarillas: Belgrano (2) VS Newell`s (3)
  • Tarjetas Rojas: Belgrano (0) VS Newell`s (1)
  • Tiros Libres: Belgrano (2) VS Newell`s (1)
Así llegan Belgrano y Newell`s

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano consiguió sólo un punto en su último partido frente a San Martín (SJ), tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Atlético Tucumán. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Zamora.

Formación de Belgrano hoy

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski plantea su juego con una formación 5-3-2 con Thiago Cardozo en el arco; Gabriel Compagnucci, Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado y Adrián Spörle en defensa; Lucas Zelarayán, Santiago Longo y Francisco González Metilli en el medio; y Nicolás Fernández y Franco Jara en la delantera.

Formación de Newell`s hoy

Por su parte, los conducidos por Cristian Fabbiani se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Juan Espínola defendiendo la portería; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Montero en la zaga; Giovani Chiaverano, Luca Regiardo, Ever Banega y Gonzalo Maroni en el centro del campo; y con Darío Benedetto y Carlos González en el ataque.

