martes 10 de febrero de 2026

10 de febrero de 2026 - 07:42
Liga Profesional

Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

Toda la previa del duelo entre Tigre y Aldosivi. El partido se jugará en el estadio Don José Dellagiovanna el jueves 12 de febrero a las 19:00 (hora Argentina).

Tigre vs Aldosivi: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tigre y Aldosivi correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Don José Dellagiovanna desde las 19:00 (hora Argentina), el jueves 12 de febrero.

Así llegan Tigre y Aldosivi

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Apertura

Tigre venció 4-1 a River Plate en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Aldosivi igualó 1-1 el juego frente a Rosario Central. Con un historial irregular (1 derrota y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Tigre pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Coliseo de Victoria. Aldosivi no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Tigre.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Barracas Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Vélez: 10 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 6: vs Unión: 22 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Banfield: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 11 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Tigre y Aldosivi, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

