Por la fecha 5, Tigre recibirá a Aldosivi

El duelo entre Tigre y Aldosivi correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio Don José Dellagiovanna desde las 19:00 (hora Argentina), el jueves 12 de febrero.
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Tigre venció 4-1 a River Plate en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.
En la jornada anterior, Aldosivi igualó 1-1 el juego frente a Rosario Central. Con un historial irregular (1 derrota y 2 empates en los últimos 3 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.
Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Tigre pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Coliseo de Victoria. Aldosivi no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.
Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 21 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Tigre.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
