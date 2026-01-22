jueves 22 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de enero de 2026 - 09:00
Liga Profesional

Tigre vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Tigre y Estudiantes (RC) se enfrentan en el estadio Don José Dellagiovanna, con el arbitraje de Felipe Viola. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 21:00 (hora Argentina).

Tigre vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigre y Estudiantes (RC) se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Lee además
barracas central y river plate se encuentran en la fecha 1

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1
se enfrentan talleres y newell`s por la fecha 1

Se enfrentan Talleres y Newell`s por la fecha 1

El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Belgrano: 29 de enero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Racing Club: 2 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs River Plate: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Aldosivi: 12 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 21 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Argentinos Juniors: 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Banfield: 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
Horario Tigre y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

Se enfrentan Talleres y Newell`s por la fecha 1

Instituto recibirá a Vélez por la fecha 1

Argentinos Juniors vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Por la fecha 1 se enfrentarán San Lorenzo y Lanús

Lo que se lee ahora
Jujuy Básquet. video
Deportes.

Jujuy Básquet ajustó a tiempo y venció a Fusión Riojana en un partidazo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Lluvia en Jujuy
SMN.

Renuevan el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama video
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

El destino de Salta que te va a enamorar. video
Turismo.

Salta y su encantador pueblo entre cerros: una parada imperdible del Tren a las Nubes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel