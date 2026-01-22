Tigre vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El juego entre Tigre y Estudiantes (RC) se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 1 del Apertura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en el estadio Don José Dellagiovanna.

Se enfrentan Talleres y Newell`s por la fecha 1

Barracas Central y River Plate se encuentran en la fecha 1

El árbitro seleccionado para el encuentro será Felipe Viola.

