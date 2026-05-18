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18 de mayo de 2026 - 08:38
Copa Libertadores

U. Católica vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre U. Católica y Barcelona. El partido se jugará en el estadio Claro Arena el jueves 21 de mayo a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Juan Benítez.

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U. Católica vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo entre U. Católica y Barcelona correspondiente a la fecha 5 del grupo D se disputará en el estadio Claro Arena desde las 21:30 (hora Argentina), el jueves 21 de mayo.

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Así llegan U. Católica y Barcelona

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores

En su visita anterior, U. Católica empató por 0 con Cruzeiro. En los últimos 3 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona venció en casa a Boca Juniors por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 3 goles y ha recibido 6 en su arco.

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-2 a favor de U. Católica.

Con 7 puntos y 5 goles anotados, U.Católica busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo D ante Barcelona, colero de la zona que ha recaudado 3 unidades y 2 tantos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Benítez.


Fecha y rival de U. Católica en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Barcelona en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario U. Católica y Barcelona, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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