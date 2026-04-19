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19 de abril de 2026 - 16:08
Deportes.

Un auto perdió el control, volcó y mató a un hombre en el Rally Sudamericano en Córdoba

El incidente se produjo durante el tramo Giulio Cesare en Mina Clavero, provincia de Córdoba. El saldo del impacto dejó dos heridos, además de la persona que falleció.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
RALLY SUDAMERICANO ACCIDENTE

Un hombre murió en el Rally Sudamericano de Córdoba, luego de que un auto que estaba en competencia perdiera el control e impactara contra el público. El saldo del impacto dejó dos heridos, además de la persona que perdió la vida.

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Detalle del grave accidente en el Rally Sudamericano en Córdoba

Un grave accidente en el Rally Sudamericano en Mina Clavero obligó este domingo a suspender temporalmente el tramo Giulio Cesare, luego de que un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núnez se despistó entre los kilómetros 1 y 2 del recorrido. Tras la colisión con el público, un hombre murió luego del incidente.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver como el vehículo impactó en una zona con público tras despistarse en medio del circuito del rally. Una vez que el conductor perdió el control, el auto comenzó a dar vueltas en el aire hasta que llegó al lugar destinado para los seguidores de la carrera.

Embed - UN HOMBRE MURIÓ EN EL RALLY SUDAMERICANO EN CÓRDOBA

Según información difundida por los medios locales La Voz y Cadena 3, fueron tres los espectadores heridos.

El comité de crisis, activado tras el incidente, incluyó a la organización del rally, autoridades de seguridad, el Automóvil Club Argentino, Codasur, el Gobierno de Córdoba y los servicios sanitarios, de acuerdo con medios cordobeses.

El tramo fue neutralizado para facilitar la atención médica inmediata y los heridos, una niña y dos adultos, fueron trasladados a un hospital regional. Cadena 3 confirmó que el caso más delicado fue el de un hombre de 25 años, que tuvo heridas múltiples y en estado crítico. A pesar de ser atendido, falleció tras el accidente. Además, una mujer de 40 años recibió lesiones diversas pero estaría fuera de peligro, al igual que la menor.

La prioridad actual, destacaron desde la organización, fue garantizar el cuidado de los afectados y determinar el contexto exacto del siniestro antes de reanudar la competencia. La continuidad del evento permaneció en evaluación hasta conocer el reporte médico definitivo.

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