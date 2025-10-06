Un autogol de Nicolás Tripichio salvó a Independiente de perder con San Lorenzo

El Rojo y el Ciclón firmaron tablas (1 - 1) este domingo, en el encuentro correspondiente a la fecha 9.

El volante de San Lorenzo, Facundo Gulli, rompió el cero al minuto 36 de la primera mitad. No obstante, en el minuto 23 del segundo tiempo, Nicolás Tripichio puso la paridad final con un gol en contra.

En el minuto 36 de la primera etapa, Facundo Gulli levantó el ánimo de el Ciclón y se llevó todos los aplausos. Desde el semicírculo, el volante sacó un potente remate imposible de atajar luego de recibir una asistencia de Alexis Cuello.

Si bien Independiente tuvo el dominio del balón con el 60%, ningún equipo fue capaz de conseguir un remate a portería que rompa la paridad en el marcador.

La figura del partido fue Facundo Gulli. El volante de San Lorenzo metió 1 gol y efectuó 8 pases correctos.

Iván Marcone también jugó un buen partido. El volante de Independiente efectuó 47 pases correctos y recuperó 3 balones.

El estratega de Independiente, Carlos Matheu, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en la línea defensiva; Pablo Galdames, Iván Marcone, Santiago Montiel, Matías Abaldo y Diego Tarzia en el medio; y Gabriel Ávalos en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Damián Ayude salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Orlando Gill bajo los tres palos; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández y Elías Báez en defensa; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli y Matías Reali en la mitad de cancha; y Alexis Cuello en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio la Caldera del Diablo fue Sebastián Zunino.

Para la siguiente fecha, el Rojo actuará de local frente a Lanús, mientras que el Ciclón recibirá a San Martín (SJ). El Rojo se encontrará cara a cara con su eterno rival en el esperado el clásico de Avellaneda.

Cambios en Independiente

45' 2T - Salieron Sebastián Valdez por Franco Paredes y Matías Abaldo por Luciano Cabral

62' 2T - Salió Pablo Galdames por Felipe Loyola

69' 2T - Salió Federico Vera por Rodrigo Fernández Cedrés

83' 2T - Salió Gabriel Ávalos por Ignacio Pussetto

Amonestado en Independiente:

45' 2T Santiago Montiel (Conducta antideportiva)

Cambios en San Lorenzo

64' 2T - Salieron Matías Reali por Agustín Ladstatter y Facundo Gulli por Juan Rattalino

81' 2T - Salieron Nicolás Tripichio por Branco Salinardi y Ezequiel Cerutti por Ezequiel Herrera

Amonestado en San Lorenzo:

45' 2T Branco Salinardi (Discutir con un rival)

