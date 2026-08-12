Newell`s vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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Newell`s enfrentará a Dep. Riestra, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

Así llegan Newell`s y Dep. Riestra Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura Newell`s sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Defensa y Justicia. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura Dep. Riestra viene de derrotar a Estudiantes con un marcador 2 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 6 goles y le han convertido 3 en su arco.

Dep. Riestra atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1. Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Banfield: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Huracán: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Newell`s y Dep. Riestra, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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