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12 de agosto de 2026 - 11:36
Liga Profesional

Newell`s vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

La previa del choque de Newell`s ante Dep. Riestra, a disputarse en el Coloso del Parque el sábado 15 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina). El árbitro será Luis Lobo Medina.

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Newell`s vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Newell`s enfrentará a Dep. Riestra, en el marco de la fecha 5 del Clausura, el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso del Parque.

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Así llegan Newell`s y Dep. Riestra

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Defensa y Justicia. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra viene de derrotar a Estudiantes con un marcador 2 a 0. En los últimos 3 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 6 goles y le han convertido 3 en su arco.

Dep. Riestra atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante.

Las últimas veces que se vieron las caras, no hubo un claro dominante en los resultados y firmaron tablas en los cinco choques. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Luis Lobo Medina será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Banfield: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Estudiantes: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Huracán: 22 de agosto - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Newell`s y Dep. Riestra, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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