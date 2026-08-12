San Lorenzo vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Por la fecha 5 del Clausura, Unión y San Lorenzo se enfrentan el sábado 15 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 5 del Clausura, Unión y San Lorenzo se enfrentan el sábado 15 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
San Lorenzo no pudo ante Huracán en el Pedro Bidegain. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 1 a sus rivales.
Unión llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Central Córdoba (SE). Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 7.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
El encuentro será supervisado por Leandro Rey Hilfer, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.