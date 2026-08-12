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12 de agosto de 2026 - 09:52
Liga Profesional

San Lorenzo vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

San Lorenzo y Unión se miden en el Nuevo Gasómetro el sábado 15 de agosto a las 14:30 (hora Argentina) y Leandro Rey Hilfer es el elegido para dirigir el partido.

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San Lorenzo vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 5 del Clausura, Unión y San Lorenzo se enfrentan el sábado 15 de agosto desde las 14:30 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

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Así llegan San Lorenzo y Unión

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo no pudo ante Huracán en el Pedro Bidegain. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Central Córdoba (SE). Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 7.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.

El encuentro será supervisado por Leandro Rey Hilfer, el juez encargado.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 21 de agosto - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Instituto: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Aldosivi: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Sarmiento: 28 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Unión, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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