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12 de agosto de 2026 - 12:06
Liga Profesional

Platense vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Platense y Boca Juniors. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jorge Baliño.

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Platense vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Platense y Boca Juniors, por la fecha 5 del Clausura, se jugará el próximo sábado 15 de agosto, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

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Así llegan Platense y Boca Juniors

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense logró un triunfo por 1-0 ante Independiente. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos e igualó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors viene de empatar 1-1 ante Vélez. En sus últimos 3 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 6 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Jorge Baliño es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Barracas Central: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Defensa y Justicia: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Racing Club: 23 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Lanús: 28 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Boca Juniors, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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