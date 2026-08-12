Aldosivi vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura se jugará el próximo sábado 15 de agosto a las 14:30 (hora Argentina).

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Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Aldosivi no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Rosario Central. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 6.

Tigre llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a River Plate. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 2.

Aldosivi registra una mala racha como local: hace 1 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 12 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Tigre resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Juan Pafundi.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Unión: 21 de agosto - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Argentinos Juniors: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Central Córdoba (SE): 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barracas Central: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Horario Aldosivi y Tigre, según país

Argentina: 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)