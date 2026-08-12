miércoles 12 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de agosto de 2026 - 11:37
Liga Profesional

Belgrano vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

En la previa de Belgrano vs Independiente Riv. (M), todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 15 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina) en Gigante de Alberdi. El árbitro designado será Nazareno Arasa.

+ Seguir en
Belgrano vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 15 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Independiente Riv. (M) enfrenta a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Lee además
platense vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Platense vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
newell`s vs dep. riestra: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Newell`s vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Así llegan Belgrano y Independiente Riv. (M)

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura

Belgrano ganó su último duelo ante Banfield por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura

Independiente Riv. (M) viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano se quedó con la victoria por 0 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Independiente: 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Racing Club: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Horario Belgrano e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Platense vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Newell`s vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

San Lorenzo vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Aldosivi vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Lo que se lee ahora
¿lionel messi se retira del futbol? la frase del jugador que genero dudas
Deportes.

¿Lionel Messi se retira del fútbol? La frase del jugador que generó dudas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Riesgosísmico en Jujuy y el resto del país video
Jujuy.

Riesgo sísmico en Jujuy: qué advierte un geólogo

Accidente fatal en Susques.
Jujuy.

Tragedia en Susques: una mujer murió tras un choque frontal en la Ruta 52

Alerta por frío extremo en Jujuy 
Jujuy.

Jujuy está bajo doble alerta: qué va a pasar con el tiempo y en qué zonas

Disputa por tierras en Humahuaca: un operativo judicial terminó con incidentes
Jujuy.

Disputa por tierras en Humahuaca: un operativo judicial terminó con incidentes

CEDEMSmarcha este miércoles (Archivo)
Jujuy.

CEDEMS marcha este miércoles: cuáles son los pedidos del gremio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel