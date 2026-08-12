Belgrano vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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El próximo sábado 15 de agosto, a partir de las 19:00 (hora Argentina), Independiente Riv. (M) enfrenta a Belgrano en Gigante de Alberdi, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Belgrano y Independiente Riv. (M) Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura Belgrano ganó su último duelo ante Banfield por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 2 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) viene de vencer a Estudiantes (RC) en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Belgrano se quedó con la victoria por 0 a 1. El encargado de impartir justicia en el partido será Nazareno Arasa.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 23 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético Tucumán: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Independiente: 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Club: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano e Independiente Riv. (M), según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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