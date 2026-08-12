Estudiantes vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en el Tierra de Campeones el próximo sábado 15 de agosto desde las 16:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Estudiantes y Gimnasia Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura Estudiantes viene de caer por 0 a 2 frente a Dep. Riestra. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia viene de un triunfo 2 a 0 frente a Barracas Central. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 6 goles y le metieron 3 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 15 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y sellaron un empate en 0. Yael Falcón Pérez fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Sarmiento: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rosario Central: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Gimnasia, según país Argentina: 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.