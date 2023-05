Un avión tuvo que hacer una arriesgada maniobra

Por los fuentes vientos, un avión de FlyBondi no pudo aterrizar en Aeroparque

Finalmente, el comandante y las autoridades aeronáuticas decidieron desviar la operación hacia Ezeiza, donde el avión aterrizó sin inconvenientes.

El piloto y comunicador Carlos Francisco Rinzelli subió el video a las redes y explicó que se trató de un episodio denominado "viento fuera de norma

Un Avión de Aerolíneas tampoco pudo aterrizar

Durante la tarde del domingo hubo otros incidentes similares. Un Embraer de Aerolíneas Argentinas y otro 737 de la brasileña Gol debieron abortar también sus aterrizajes a último momento por los vientos laterales.

Las fuertes ráfagas de viento registradas durante el temporal que se desató ayer después de las 17 en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, La Plata y Santa Fe generaron otros problemas que fueron reportados.

Qué es un go around

El go around es una maniobra de seguridad muy importante en la aviación y es parte del entrenamiento de los pilotos comerciales. Los pilotos están entrenados para realizar esta maniobra de manera rápida y efectiva para garantizar la seguridad de todos a bordo.

En la aviación, “go around” se refiere a una maniobra de aborto de aterrizaje que realiza un avión cuando no puede aterrizar con seguridad en la pista. Si el piloto detecta que la pista está ocupada, hay condiciones meteorológicas adversas, hay una aeronave u otro obstáculo en la pista, o cualquier otra situación que pueda poner en peligro el aterrizaje, puede decidir realizar una maniobra de “go around”.

Durante un go around, el avión aumenta su potencia y sube para ganar altura e intentar aterrizar de nuevo. También se puede realizar en cualquier momento durante el aterrizaje si el piloto no se siente cómodo o seguro con las condiciones.