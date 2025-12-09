martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:00
Interior.

Un enfrentamiento entre policías y delincuentes en Perico dejó 6 detenidos

Un grupo de delincuentes se enfrentó con policías en el barrio Nueva Ciudad de Perico. En total hubo 6 personas detenidas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Enfrentamiento entre policías y delincuentes en San Pedro: hubo 6 detenidos

Enfrentamiento entre policías y delincuentes en San Pedro: hubo 6 detenidos

Durante la tarde del domingo se registró un episodio de gran tensión en el barrio Nueva Ciudad de Perico, cuando un grupo de delincuentes se enfrentó con policías que realizaban averiguaciones en la zona.

Según informaron fuentes oficiales, los individuos comenzaron a lanzar objetos y a insultar a los trabajadores de seguridad, lo que provocó heridas en uno de ellos y daños en un vehículo oficial.

Refuerzos y momento de mayor tensión

Debido a la gravedad de la situación, se solicitó apoyo inmediato y un equipo especializado llegó al lugar para intentar controlar el enfrentamiento. En ese momento, el grupo agresor se refugió dentro de una vivienda cercana, lo que incrementó aún más la tensión en el barrio.

Tras varios minutos de diálogo y negociación, cuatro de las personas involucradas decidieron salir por sus propios medios y entregarse voluntariamente.

Ingreso a la vivienda y más personas identificadas

Luego de obtener la autorización de la dueña de la casa, el personal interviniente ingresó al domicilio para dar cumplimiento a una medida judicial. Allí encontraron a otras dos personas que también habrían participado del incidente.

Ambas fueron demoradas y se sumaron al grupo que ya había sido trasladado previamente.

Traslados y continuidad del proceso

Finalmente, los seis implicados fueron llevados a la dependencia correspondiente, donde se continuó con los trámites necesarios para avanzar con la investigación del hecho.

