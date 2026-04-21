Un equipo jujeño de ciegos necesita ayuda para jugar un torneo nacional en Salta

El equipo de fútbol integrado por jugadores de la asociación de ciegos 15 de Octubre y baja visión llamado Los Fenix, lanzó una campaña solidaria para poder participar este fin de semana en un torneo nacional que se disputará en Salta. Según contó Ricardo Cáceres en una entrevista con Canal 4, necesitan reunir $500 mil para cubrir todos los gastos de la competencia.

“Estamos buscando una campaña solidaria para poder participar en el torneo nacional este fin de semana en Salta”, expresó Cáceres. El jugador explicó que el dinero será destinado a cubrir la inscripción, el arbitraje, las gafas reglamentarias, las pelotas sonoras y otros costos necesarios para poder competir.

“Nosotros estamos pidiendo colaboración a la gente para poder pagar todos los gastos que tenemos que cubrir. Inscripción, tener que pagar 15 mil pesos por jugador, el arbitraje, gafas reglamentarias, pelotas sonoras y otros gastos que tenemos que cubrir”, detalló.

Ricardo Cáceres explicó que cualquier aporte suma para que el equipo pueda viajar y estar presente en el torneo. Para colaborar, difundieron un alias solidario: pocoveo.2026.

“Con 100 pesos, con 200, con 500, con 1000, con lo que pueda. Es importante para que nosotros podamos participar”, remarcó.

El plantel está conformado por 12 personas entre arquero, guía y jugadores. Además, Cáceres señaló que necesitan comprar al menos dos pelotas sonoras, ya que una debe presentarse para competir y otra se utiliza en los entrenamientos. “Por lo menos tenemos que comprar dos pelotas porque tenemos que presentar una y la otra para entrenar también, que no tenemos”, contó.

Un torneo importante para seguir creciendo

Los Fénix competirán en la zona Norte A, junto a Linces de Jujuy, Tigres de Salta y Central Norte de Salta. El primer y segundo partido se jugarán el sábado 25, mientras que el restante será el domingo 26 en la ciudad de Salta.

Cáceres destacó que el torneo también será una oportunidad importante para los jugadores que recién empiezan. “Tenemos chicos nuevos, un chico de 16 años nuevo, él también es nuevo, nos estamos formando”, explicó.

Además, valoró la experiencia que tendrán quienes se suman este año al plantel. “Para nosotros va a ser un gran logro participar porque tenemos estos dos o tres chicos que son nuevos, quieren participar y queremos que sientan cómo se juega el fútbol para ciegos, cómo se compite”, señaló.

El equipo entrena tres veces por semana y llega con entusiasmo a este nuevo desafío. “Nosotros tenemos una alegría grande”, resumió Cáceres, con la expectativa de poder representar a Jujuy en el certamen nacional.