Un futbolista en Italia se descompensó y debieron suspender el partido

Un futbolista de la Roma colapsó en pleno partido Un futbolista de la Roma colapsó en pleno partido en Italia

El ex Eintracht Frankfurt fue cargado en la camilla para ser trasladado bajo el rótulo de “código amarillo”, es decir, que no existe riesgo de muerte inminente -no necesitó del desfibrilador instalado en el estadio-, pero que sí requiere de atención médica veloz. “Está consciente y ha sido trasladado al hospital para hacerle pruebas”, informaron desde el club.

Hubo gestos de desesperación de compañeros, colegas, y los espectadores, entre ellos Paulo Dybala, delantero de la Roma, quien rompió en llanto, preocupado por la salud del africano. Los capitanes del elenco romano le explicaron a los hinchas la situación.

“Tras un malestar de Evan N’Dicka sobre el terreno de juego, el encuentro entre Udinese y Roma fue suspendido. El jugador está consciente y fue trasladado al hospital para ser examinado”, expresó la institución. Toda la delegación se movió hasta el centro médico para acompañarlo en este difícil momento.

El choque futbolístico en Italia

El partido era normal y estaba igualado en un gol. Roberto Pereyra, también argentino, había abierto el marcador para el dueño de casa a los 23 minutos, mientras que Romelu Lukaku, a los 64 había igualado el marcador.

Se deberá reprogramar los 18 minutos restantes que son importantes, ya que con 55 puntos, la Roma se encuentra en posición de clasificación a la próxima Europa League, pero a la vez está a tiro del cuarto lugar, en poder de Bologna, que otorga el último boleto a la Champions.

Udinese, por su parte, aparece con 28 unidades, apenas una por encima de las que ostenta Frosinone, que hoy está perdiendo la categoría junto a Sassuolo y Salernitana. Quedan seis jornadas por disputarse.