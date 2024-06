Un jujeño mostró su talento, respondió bien y ganó Los 8 Escalones

Mariano compartió que descubrió su habilidad a una temprana edad. “Tenía cuatro, cinco años, y todas mis tías abuelas me hacían ojitos. Hasta que un día me miro en el espejo y era porque hacía esto”, relató. Guido, maravillado, comentó: “Uy, qué rápido lo hacés. Es muy impresionante”.

El camino hasta la final

El camino de Mariano hasta la victoria no fue fácil. “Tres años me inscribí, lo veo desde que empezaste pero tres años me inscribí, porque me sentía que ya estaba para venir”, confesó emocionado. La noche anterior a la grabación del programa, apenas pudo dormir una hora debido a los nervios y la emoción. “Salí de laburar a las 3 de la mañana, llegué a mi casa con él a las 4, nos pusimos a charlar, vas a ganar, vas a ganar, me decía. No, le digo, me dormí a las 7 de la mañana, me levanté a las 8, una hora”, contó Mariano, con el cheque en sus manos.

El esfuerzo y la perseverancia de Mariano finalmente dieron sus frutos. “El lunes lo pasaste como pudiste, te dormiste una hora y acá estás. Mariano, 3 millones de pesos”, celebró Guido al cierre del programa.

Mariano, con lágrimas de felicidad, agradeció el apoyo de sus amigos y familiares, y dejó un mensaje inspirador para todos los espectadores: “Siempre hay que perseguir los sueños, no importa cuántas veces haya que intentarlo”.

Mariano Cognetta Mariano Cognetta ganó Los 8 Escalones.

