Un perro estuvo perdido 10 meses y volvió solo a su casa

“En su momento fue como que se lo hubiera tragado la tierra. Comenzamos la búsqueda pegando carteles por todos los barrios cercanos, avisando a las guardias de los barrios privados, recorrimos todas las veterinarias porque él tiene un tatuaje por el pedigree y entonces pensamos que quizás alguien podría encontrarlo y llevarlo a la veterinaria, y por eso lo podrían encontrar... No sabíamos qué más hacer”, destacó.

Después hicieron un recorrido por refugios y diseñaron en Facebook la página, “Todos por Cash”. “Gracias a eso, mucha gente empezó a compartir las publicaciones que hacíamos y nos encontramos con gente súper amable que siempre nos apoyó en la búsqueda”, añadió. Dado que ofrecieron una gratificación y divulgaron sus números de teléfono, también tuvieron que enfrentarse a llamadas fraudulentas que buscaban obtener ventajas personales.

“Llegamos a cada lugar donde nos mandaban fotos de ovejeros perdidos y nos encontramos con muchos que no eran Cash, pero que no podían quedar donde estaban y sentí que quizás yo iba a tener la ‘misión’ de ayudarlos y darles un hogar”, aseguró envuelta en emoción y detalló: "Un caso fue el de un ovejero que no se dejaba tocar, era muy miedoso y se escondía cuando se le acercaban, estaba escondido en un barrio cerrado donde había una garita de seguridad. Los vecinos comenzaron a darle comida y el personal de seguridad lo adoptó".

Al concluir el año 2022, Eugenia decidió trasladarse a España debido a motivos laborales, llevando consigo la angustia de no haber encontrado a su perro. “Desesperada, busqué todas las respuestas: hice biodecodificación, comencé en ese mundo espiritual hasta fui a que me tiraran las cartas... En todos los casos siempre me decían ‘este perro no está muerto, este perro está en este plano’... La tarotista me dijo que estaba adentro de una casa, que no sabía si estaba bien cuidado o no, pero que estaba dentro de una casa y, aparentemente, atado. ‘Veía’ un lugar medio sucio, con autos usados, como si fuera un taller...”.

El 16 de mayo, coincidiendo con el cumpleaños número 27 de Eugenia, su perro hizo su aparición en la entrada de su hogar. "Mi mamá había llegado del trabajo y ve a un perro pastor alemán en la esquina de la casa y frena el auto, se miran los dos", detalló

Luego, continuó: "Para ella, él estaba olfateando el piso, intercambiaron miradas y él fue corriendo hasta la puerta y se le trepó arriba del auto y mi mamá estaba impactada. Arrancó, hizo media cuadra, llegó al portón de mi casa y el perro la siguió, esperó y entró... Mi mamá no lo distinguió, pero decía que era él. Cuando vio que levantó la pata e hizo pis se dio cuenta de que era macho y llamó a mi papá, que fue a la casa y lo revisó. Y se dio cuenta que si era Cash por la marquita”.

Ese mismo día, una mujer se hizo presente en la casa para reclamar por el perro. “Sabía que estaba ahí y lo llamaba con otro nombre. Mi mamá le dijo que era nuestro y la señora le contó que el marido se lo había llevado y que lo quería devuelta... A ella se le había muerto su ovejera y quería otro... el marido lo vio perdido y se lo llevó sin preguntar si vivía en alguna casa... Estaba a poco más de una cuadra de casa”. Desde ese momento de su vuelta, Cash se encuentra tranquilo en su casa, pero todavía no se ha encontrado con Eugenia, que aguarda poder viajar para abrazarlo.