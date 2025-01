Una docente expresó su preocupación por chicos que imitan un reto de "El juego del calamar"

Según lo mencionado por la educadora en su post, fue uno de los estudiantes quien introdujo el juego , aparentemente tras haber visto la serie y compartir las reglas con sus compañeros. La profesora , claramente indignada, se preguntó cómo es posible que niños tan pequeños puedan acceder a un contenido que no está destinado para su grupo de edad. “Estamos hablando de niños de 3, 4 y 5 años. ¿En qué momento vieron eso? ¿Cómo se los permitieron?”, expresó en el video.

Una docente cuestiona el control parental en el consumo de series no aptas para menores.

El desafío "Muévete, luz verde", que se presenta en el episodio inicial de la serie, se propagó velozmente después del lanzamiento de la primera temporada. Varias plataformas crearon versiones de esta actividad, lo que permitió que llegara a audiencias más jóvenes. No obstante, la docente que reportó el incidente en su clase señaló que muchos de los niños no entienden el contenido violento que lo acompaña. “Quiero pensar que alguno de mis niños ni siquiera sabe a lo que está jugando”, señaló en su video.

La maestra no solo rechazó la serie, a la que describió como “terrible” después de ver su primera temporada, sino que también expresó su frustración hacia los progenitores. En su mensaje, explicó que, en su opinión, los adultos son los principales culpables de permitir que los niños tengan acceso a material no adecuado para su edad. “Luego se andan quejando de por qué el niño es tan violento, por qué no duerme, por qué habla así. Neta que se pasan”, afirmó.

En este contexto, la docente enfatizó que este tipo de consumo podría afectar de manera perjudicial el desarrollo emocional y social de los niños, además de impactar en su actitud tanto dentro como fuera del salón de clases.

Por otro lado, la segunda temporada de El juego del calamar sigue despertando gran interés y captando la atención de millones de personas a nivel global. No obstante, situaciones como esta demuestran que su repercusión trasciende lo puramente recreativo, abriendo la discusión sobre los límites entre la ficción y su influencia en los más jóvenes.