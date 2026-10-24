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24 de octubre de 2026 - 16:53
Historias.

Una donación que vale mucho: confeccionan pelucas para pacientes oncológicas en Jujuy

Una iniciativa que nació hace varios años y que hoy necesita de la colaboración de todos. Mirá donde donar tu pelo y poder ayudar a estas mujeres.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Piden donacion de pelo para crear pelucas para pacientes oncológicas.

Piden donacion de pelo para crear pelucas para pacientes oncológicas.

En la provincia de Jujuy, una iniciativa solidaria busca acompañar a mujeres que atraviesan tratamientos contra el cáncer mediante la confección de pelucas de cabello natural. El proyecto se desarrolla en la Escuela Profesional N.º 7 de San Pedro de Jujuy, donde docentes y alumnas trabajan para transformar donaciones de pelo en una herramienta que ayude a las pacientes a recuperar su imagen y autoestima.

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En diálogo con Canal 4, Roxana Batalla, profesora de la institución, explicó cómo se lleva adelante este trabajo artesanal, cuáles son las dificultades para conseguir cabello y por qué necesitan que más personas se sumen a la campaña de donación.

Cómo confeccionan las pelucas solidarias en Jujuy

La elaboración de una peluca requiere dedicación, paciencia y varias etapas de preparación. El proceso comienza con la recolección del cabello donado, que posteriormente pasa por tareas de selección, lavado, corte y confección.

“Es un trabajo arduo, nos lleva mucho tiempo. Por ahí la gente piensa que hacer una peluca lleva nada de días. A nosotros nos cuesta mucho conseguir la materia prima, que es el pelo, y después confeccionarla”, explicó Batalla.

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa es que no es necesario cortarse todo el cabello para colaborar. Quienes deseen donar pueden entregar pequeños mechones, sin tener que realizar un cambio drástico en su apariencia.

“Sacamos mechoncitos para que ellas tampoco pierdan su identidad. Porque muchas veces quieren donar todo y yo les aclaro: no hace falta”, señaló la profesora.

Según explicó, para este proyecto solicitan cabello natural, sin tinturas ni tratamientos químicos, como medida de precaución para las personas que utilizarán las pelucas.

Buscan que más personan donen su cabello

Una de las principales dificultades que enfrenta el proyecto es la falta de materia prima. La docente advirtió que, si bien anteriormente existía una mayor participación de la comunidad, en el último tiempo disminuyó la cantidad de personas que se acercan a donar.

Roxana atribuyó esta situación a la desconfianza sobre el destino del cabello y a que algunas personas prefieren venderlo para obtener una compensación económica.

Frente a esta realidad, desde la iniciativa buscan generar conciencia sobre la importancia de colaborar. Cada donación representa un aporte para continuar confeccionando pelucas destinadas a mujeres que atraviesan una etapa difícil de sus vidas.

Una historia familiar que dio origen a la iniciativa

Detrás del compromiso de Roxana Batalla existe una experiencia personal que marcó su infancia. La profesora recordó que cuando era pequeña tenía una prima de aproximadamente cinco o seis años que padecía leucemia y había perdido el cabello como consecuencia de la enfermedad.

En aquel momento, su familiar utilizaba gorros para cubrirse la cabeza. Frente a su vivienda había una peluquería que exhibía una peluca en un maniquí, algo que despertó su curiosidad. Con el paso de los años, aquella imagen se convirtió en una motivación para aprender a confeccionar pelucas y ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

Actualmente, Batalla transmite ese compromiso a sus alumnas de la Escuela Profesional N.º 7, quienes participan con entusiasmo en el proyecto.

La profesora contó que las estudiantes se sorprenden y se entusiasman cuando les anuncia que aprenderán a elaborar pelucas de cabello natural. Incluso, algunas se las prueban y recorren los pasillos de la institución, convirtiendo la actividad en una experiencia de aprendizaje y solidaridad.

Dónde donar pelo en Jujuy para confeccionar pelucas solidarias

Las personas interesadas en colaborar con esta iniciativa pueden acercarse a dos instituciones mencionadas por la docente:

  • En San Pedro de Jujuy: Escuela Profesional N.º 7.

  • En San Salvador de Jujuy: Instituto Pierre.

  • Teléfono: 3885205960 (Roxana Batalla)

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