Una influencer fue invitada por el vecino a salir y su reacción al ver la nota se hizo viral

En su grabación, la creadora de contenido expuso las diversas razones que hicieron que el gesto del vecino le generara más incomodidad que halago. “Abajo firma con el número y el nombre. Mateo, vos no sabés quién soy yo, ¿no? Evidentemente no me conoce porque si no, nunca hubiese hecho esto. ¿Qué me parece mal de todo esto? Yo no tengo idea de quién es”, aclaró sobre el tema.

Avi Rodríguez muestra la carta anónima que encontró en la puerta de su departamento, el video donde narra la situación superó las 600 mil reproducciones en TikTok.

Además, subrayó la falta de identificación en la nota y la inexistencia de una relación previa entre ambos. Sobre este punto, afirmó con firmeza: “Déjame tu Instagram, le tengo que escribir por WhatsApp. No va a suceder”.

Su reflexión dio lugar a una discusión entre sus seguidores acerca de lo que constituye el respeto al espacio privado y los límites de la amabilidad. Algunos elogiaron la osadía del vecino al intentar establecer una comunicación, mientras que otros coincidieron en lo incómodo que puede resultar este tipo de gesto.

Embed @_avirodriguez mateo te juro que no es buena idea sonido original - Avi Rodriguez

La influencer también lo abordó de manera humorística: “Ya veo que Mateo es el segundo nombre de Ricky, el encargado”, dejando en claro su total desconocimiento sobre la identidad del remitente del mensaje. Avi Rodríguez observó otro aspecto inquietante, ya que su seguidor está al tanto de la ubicación de su departamento. “Ahora que estoy pensando, ¿cómo sabe en qué departamento vivo? Al final no sé si es tan divertido”, reflexionó.

Con su post, la influencer sugirió cómo un gesto que algunos podrían considerar romántico o adecuado puede percibirse como intrusivo y preocupante por otros, dependiendo de la situación y la interpretación de la persona que lo recibe.