Uso de YouTube: ¿Cómo mejorar el algoritmo y las recomendaciones?

El algoritmo de YouTube, aunque mejora, puede decepcionar a veces al no ofrecer recomendaciones más propicias para los suscriptores. ¿Cómo mejorarlo?

El funcionamiento del algoritmo de YouTube puede resultar impredecible en ciertas ocasiones. Aunque ha sido mejorado progresivamente, en ocasiones puede fallar en su eficacia. Sin embargo, ¿Alguna vez te has percatado de que hay algunos métodos que pueden contribuir a optimizar su precisión ? Es fundamental tener estos en consideración para nuestra comodidad al navegar por dicha red.

En esta situación, es importante considerar que contamos con una variedad de herramientas disponibles que pueden contribuir a perfeccionar su exactitud. Aquí te presentamos algunos de los métodos más efectivos que podemos emplear.

Interactúa con el contenido que te gusta

Aunque Google no necesariamente requiere que hagamos clic en el botón de "me gusta" para sugerirnos contenido similar, ya que también considera el tiempo que pasamos viendo los videos, es beneficioso acostumbrarnos a darle al botón de "like" para colaborar con el algoritmo y recibir más contenido afín.

También, si seguimos regularmente un canal específico, podemos decidir inscribirnos en él. De esta manera, le estamos indicando a YouTube nuestras preferencias para recibir más recomendaciones afines en el futuro.

YouTube figura como una de las principales plataformas de contenido visual en todo el mundo.

Apóyate en el modo incógnito

Existen diversas circunstancias que pueden llevarnos a visualizar contenido que no está alineado con nuestros intereses principales, como un tutorial académico, una exploración de un destino turístico o una revisión de un dispositivo móvil, por mencionar algunos ejemplos. En tales casos, ver este contenido desde nuestra cuenta personal podría interferir con el algoritmo.

En cambio, podemos elegir ver este tipo de videos en modo privado. De esta manera, nuestra lista de visualización contendrá únicamente contenido que se ajuste totalmente a nuestros intereses, y evitaremos recibir recomendaciones de contenido que no nos resulten relevantes.

Existen diversas circunstancias que pueden llevarnos a visualizar contenido que no está alineado con nuestros intereses.

Elimina tu historial de visualización

Si durante los últimos años hemos recopilado una gran cantidad de tiempo viendo contenido en línea y notamos que las sugerencias ya no coinciden con nuestros intereses, siempre podemos considerar limpiar el historial de navegación. Para hacerlo, simplemente necesitamos dirigirnos a nuestro perfil en YouTube y luego hacer clic en el botón de "Configuración". En la sección de "Cuenta", encontraremos la opción de "Administrar la configuración de actividad en la cuenta de Google".

Una vez en esa sección, se abrirá una ventana adicional donde ubicaremos la opción "Datos y confidencialidad" en la parte superior y rastrearemos el "Historial de YouTube". Allí, procederemos a seleccionar "Gestionar historial" y, en el botón "Eliminar", escogeremos el período de tiempo que deseamos borrar. A partir de entonces, el algoritmo reiniciará sus recomendaciones para ofrecernos contenido fresco.

El algoritmo de YouTube juega un papel fundamental al ofrecernos continuamente nuevos vídeos.

Revisa tus suscripciones

Si eres un frecuente usuario de la plataforma, es posible que sigas a varios creadores. No obstante, tus preferencias y tendencias cambian con el tiempo. Este factor podría conducir a una disminución en el interés por algunos canales. De vez en cuando, YouTube podría presentarnos canales que hemos dejado de seguir hace un tiempo, sobre todo si han publicado contenido recientemente.

Para verificar esta sección, necesitas dirigirte a la categoría "Suscripciones" en tu computadora o teléfono móvil y seleccionar "Gestionar" para ver todas tus suscripciones en una sola página. Luego, elimina aquellas en las que no estés interesado en mantener.