Vecinos denunciaron a un pato por agredir otras mascotas y hubo un debate insólito

Este animal solía hacer compañía a la florista durante las extensas horas que pasaba frente a su comercio, donde también cumple funciones de vigilante nocturno . No obstante, hace aproximadamente una semana, una queja presentada por un vecino alteró de manera abrupta esta convivencia.

Esta solicitud no pasó inadvertida y provocó una fuerte respuesta en defensa del ave, que ya gozaba del afecto de numerosos vecinos y visitantes. En pocos días, se recopilaron aproximadamente 7.000 firmas que respaldaban la permanencia de Juan en su lugar habitual del microcentro mendocino .

Silvina López, secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Mendoza, explicó y fundamentó la medida en declaraciones publicadas por Diario UNO.

Medidas municipales y la adaptación de Juan en el campo

La funcionaria indicó que esta disposición tiene como objetivo asegurar el “uso adecuado del espacio público” y preservar la calma de los habitantes, al mismo tiempo que promueve la “tenencia responsable de mascotas” y garantiza el cuidado adecuado del pato. López remarcó que el ambiente del centro de la ciudad, caracterizado por su elevado tránsito de personas y vehículos, no es un lugar apropiado para la presencia de animales sueltos sin supervisión.

En la actualidad, Juan se encuentra alojado en un pequeño recinto ubicado en una zona rural de Maipú, donde Margarita vive junto a su esposo. Según lo que contó la propia florista, el pato no ha logrado acostumbrarse al confinamiento. “Grazna, él está acostumbrado a estar libre, a caminar, a salir. En la noche antes de irnos a dormir salíamos a dar una vuelta con los perros que tengo y luego se recostaba en mis pies”, expresó.

También señalaron que Juan estaba habituado a la presencia de personas y turistas, acostumbrado a vivir en el centro de la ciudad, y que hasta el momento nadie había presentado reclamos ni generado problemas, ni con humanos ni con otros animales, según relataron a este medio. “Grita y corre todo el tiempo”, comentaron.

La conexión de Juan con el entorno urbano no se limitaba al horario comercial. Margarita contó que por las noches, ante ruidos en la calle —como grupos de jóvenes regresando de salir o intentos de robo— el pato reaccionaba rápidamente. “Él era el primero en salir y luego la perra salchicha que también me acompaña”, explicó.

Apoyo legal y expectativa por una solución definitiva

La denuncia tomó por sorpresa a la dueña, quien afirmó no haber recibido previamente ningún reclamo directo. “No sé por qué le hicieron una denuncia. Los inspectores me hablaron muy bien, me dijeron: ‘Margarita, se tiene que ir, porque si usted desobedece las órdenes que están en el papel la multa va a ser de un millón y medio de pesos’”, relató a un medio local.

El caso ganó tanta relevancia que incorporó un nuevo protagonista: el abogado especializado en derecho penal, Oscar Alfredo Mellado, conocido por su compromiso en la defensa de los derechos de los animales. Mellado tomó la representación legal del pato Juan y este martes presentó un recurso de revocación ante la municipalidad. Según declaró, la intención es que las autoridades locales reconsideren la decisión y permitan que el ave regrese a su entorno habitual, aunque no sea su hábitat natural.

El ave acompañó a la florista durante las largas jornadas frente a su local.

El plazo para presentar esta apelación era de diez días desde la remoción del pato del centro urbano; este recurso busca que se reevalúe la medida. De no hacerlo, la resolución se habría vuelto definitiva, impidiendo el regreso de Juan.

El objetivo es lograr una resolución en los días venideros. Se busca alcanzar un entendimiento que equilibre los intereses de Margarita, el pato Juan y la Municipalidad, de modo que todas las partes queden satisfechas. Por el momento, la realidad es que tanto Margarita como Juan deberán aguardar la próxima decisión oficial del Municipio de Mendoza para saber si podrán reunirse nuevamente en la florería.