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3 de abril de 2026 - 17:00
Liga Profesional

Partido de alta intensidad concluye con Gimnasia (Mendoza) superando a Vélez 3-2

Todo lo que dejó el duelo entre Gimnasia (Mendoza) y Vélez: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

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Partido de alta intensidad concluye con Gimnasia (Mendoza) superando a Vélez 3-2
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Por la fecha 13 del Apertura, Gimnasia (M) consiguió una victoria 3-2 ante el Fortín. Los goles del partido para el local los anotaron Ezequiel Muñoz (45' 1T), Agustín Módica (35' 2T) y Emanuel Mammana (46' 2T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Florián Monzón (2' 1T) y Manuel Lanzini (11' 1T).

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Ezequiel Muñoz hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 45 de la primera etapa. El defensor anotó un golazo de cabeza tras un pase de Facundo Lencioni y puso el balón sobre el palo derecho de Álvaro Montero Perales.

Agustín Módica fue la figura del partido. El delantero de Gimnasia (Mendoza) marcó 1 gol y remató al arco contrario en 4 oportunidades.

Otro jugador importante en el partido fue Facundo Lencioni. El mediocampista de Gimnasia (Mendoza) acertó 2 pases correctos y remató al arco 5 veces.

El director técnico de Gimnasia (M), Darío Franco, planteó una estrategia 4-5-1 con César Rigamonti en el arco; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino y Franco Saavedra en la línea defensiva; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Esteban Fernández y Brian Andrada en el medio; y Agustín Módica en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se pararon con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Joaquín García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.

El árbitro Álvaro Carranza fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Gimnasia (M) visitará a Platense y el Fortín jugará de local frente a Central Córdoba (SE) en el estadio Estadio José Amalfitani.

Cambios en Gimnasia (Mendoza)
  • 54' 2T - Salieron Brian Andrada por Julián Ceballos y Ulises Sánchez por Ignacio Sabatini
  • 67' 2T - Salió Esteban Fernández por Valentino Simoni
  • 83' 2T - Salieron Agustín Módica por Santiago Rodríguez y Juan José Franco por Ismael Cortez
Amonestados en Gimnasia (Mendoza):
  • 0' 2T Juan José Franco (Conducta antideportiva) y 27' 2T Facundo Lencioni (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Vélez
  • 50' 2T - Salió Diego Valdés por Rodrigo Aliendro
  • 60' 2T - Salió Matías Pellegrini por Matías Arias
  • 89' 2T - Salieron Manuel Lanzini por Braian Romero y Florián Monzón por Dilan Godoy
Amonestados en Vélez:
  • 44' 1T Matías Pellegrini (Conducta antideportiva) y 30' 2T Elías Gómez (Conducta antideportiva)

Expulsado en Vélez:
  • 39' 2T Guillermo Barros Schelotto (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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