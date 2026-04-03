Partido de alta intensidad concluye con Gimnasia (Mendoza) superando a Vélez 3-2

Por la fecha 13 del Apertura, Gimnasia (M) consiguió una victoria 3-2 ante el Fortín. Los goles del partido para el local los anotaron Ezequiel Muñoz (45' 1T), Agustín Módica (35' 2T) y Emanuel Mammana (46' 2T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Florián Monzón (2' 1T) y Manuel Lanzini (11' 1T).
Ezequiel Muñoz hizo vibrar al estadio con su definición, en el minuto 45 de la primera etapa. El defensor anotó un golazo de cabeza tras un pase de Facundo Lencioni y puso el balón sobre el palo derecho de Álvaro Montero Perales.
Agustín Módica fue la figura del partido. El delantero de Gimnasia (Mendoza) marcó 1 gol y remató al arco contrario en 4 oportunidades.
Otro jugador importante en el partido fue Facundo Lencioni. El mediocampista de Gimnasia (Mendoza) acertó 2 pases correctos y remató al arco 5 veces.
El director técnico de Gimnasia (M), Darío Franco, planteó una estrategia 4-5-1 con César Rigamonti en el arco; Juan José Franco, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino y Franco Saavedra en la línea defensiva; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni, Esteban Fernández y Brian Andrada en el medio; y Agustín Módica en el ataque.
Por su parte, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se pararon con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Joaquín García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Diego Valdés, Manuel Lanzini y Matías Pellegrini en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.
El árbitro Álvaro Carranza fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.
En la próxima fecha Gimnasia (M) visitará a Platense y el Fortín jugará de local frente a Central Córdoba (SE) en el estadio Estadio José Amalfitani.
Cambios en Gimnasia (Mendoza)
- 54' 2T - Salieron Brian Andrada por Julián Ceballos y Ulises Sánchez por Ignacio Sabatini
- 67' 2T - Salió Esteban Fernández por Valentino Simoni
- 83' 2T - Salieron Agustín Módica por Santiago Rodríguez y Juan José Franco por Ismael Cortez
Amonestados en Gimnasia (Mendoza):
- 0' 2T Juan José Franco (Conducta antideportiva) y 27' 2T Facundo Lencioni (Insultar o desaprobar al árbitro)
Cambios en Vélez
- 50' 2T - Salió Diego Valdés por Rodrigo Aliendro
- 60' 2T - Salió Matías Pellegrini por Matías Arias
- 89' 2T - Salieron Manuel Lanzini por Braian Romero y Florián Monzón por Dilan Godoy
Amonestados en Vélez:
- 44' 1T Matías Pellegrini (Conducta antideportiva) y 30' 2T Elías Gómez (Conducta antideportiva)
Expulsado en Vélez:
- 39' 2T Guillermo Barros Schelotto (Roja directa)
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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