Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

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El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Lanús visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

Así llegan Vélez y Lanús Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez ganó su último duelo ante Platense por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús viene de vencer a Newell`s en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se quedó con la victoria por 3 a 0. El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 12: vs Vélez: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 26 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela: 14:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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