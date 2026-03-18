Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Lanús visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.
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El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Lanús visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Vélez ganó su último duelo ante Platense por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.
Lanús viene de vencer a Newell`s en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.
En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se quedó con la victoria por 3 a 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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