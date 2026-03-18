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18 de marzo de 2026 - 10:13
Liga Profesional

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura

En la previa de Vélez vs Lanús, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 21 de marzo desde las 15:30 (hora Argentina) en el Fortín. El árbitro designado será Pablo Dóvalo.

Vélez vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 15:30 (hora Argentina), Lanús visita a Vélez en el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Apertura.

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Así llegan Vélez y Lanús

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

Vélez ganó su último duelo ante Platense por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús viene de vencer a Newell`s en casa por 5 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 4 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 30 de agosto, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Vélez se quedó con la victoria por 3 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 12: vs Vélez: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 26 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Vélez y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela: 14:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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