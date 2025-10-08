Vélez vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

A partir de las 22:15 horas el próximo sábado 11 de octubre, Rosario Central visita a Vélez en el el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
A partir de las 22:15 horas el próximo sábado 11 de octubre, Rosario Central visita a Vélez en el el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Vélez llega con resultado de empate, 2-2, ante Dep. Riestra. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.
Rosario Central llega triunfante luego de ver caer a River Plate con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central se impuso por 2 a 1.
Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido.
© 2025 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.