Vélez vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

A partir de las 22:15 horas el próximo sábado 11 de octubre, Rosario Central visita a Vélez en el el Fortín, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Vélez y Rosario Central El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez llega con resultado de empate, 2-2, ante Dep. Riestra. Tiene un historial irregular con 3 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 4 goles en contra. Marcó 10 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura Rosario Central llega triunfante luego de ver caer a River Plate con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 3 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Rosario Central se impuso por 2 a 1. Andrés Merlos es el árbitro designado para controlar el partido. ¿Dónde ver el partido entre Vélez y Rosario Central en VIVO? La transmisión del duelo válido a la fecha 12 del Clausura estará disponible en ESPN Premium.

Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Horario Vélez y Rosario Central, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas

