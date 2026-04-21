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21 de abril de 2026 - 10:04
Liga Profesional

Racing Club vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Racing Club y Barracas Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Racing Club vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Racing Club y Barracas Central, por la fecha 16 del Apertura, se jugará el próximo viernes 24 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Cilindro.

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Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Apertura

Racing Club viene de un resultado igualado, 1-1, ante Aldosivi. Posee un historial reciente de 2 victorias y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Apertura

Barracas Central viene de empatar 0-0 ante Belgrano. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 4 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y fue Barracas Central quien ganó 0 a 1.

Horario Racing Club y Barracas Central, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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