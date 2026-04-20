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20 de abril de 2026 - 23:29
Lanús

EN VIVO: Gimnasia (Mendoza) se adelanta 1 a 0 frente a Lanús

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Gimnasia (Mendoza) vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

En el minuto 54, los locales lograron abrir el marcador con el gol del delantero Agustín Módica y ahora superan 1-0 a el Granate.

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Las estadísticas del encuentro entre Gimnasia (Mendoza) y Lanús del Apertura:

  • Tiros al arco: Gimnasia (Mendoza) (11) VS Lanús (2)
  • Fouls cometidos: Gimnasia (Mendoza) (14) VS Lanús (14)
  • Pases Correctos: Gimnasia (Mendoza) (1) VS Lanús (0)
  • Tarjetas Amarillas: Gimnasia (Mendoza) (2) VS Lanús (2)
  • Tiros Libres: Gimnasia (Mendoza) (5) VS Lanús (2)
Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Lanús

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) viene de empatar ante Platense por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 6 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús viene de vencer a Banfield en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 8 goles y 2 le han convertido.

Felipe Viola fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Gimnasia (Mendoza) hoy

Darío Franco se plantó con una alineación 4-3-3 con el arquero César Rigamonti; Ismael Cortez, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz y Franco Saavedra como defensores; Fermín Antonini, Esteban Fernández y Facundo Lencioni como centrocampistas; y Ignacio Sabatini, Agustín Módica y Brian Andrada como delanteros.

Formación de Lanús hoy

Por su parte, el entrenador Mauricio Pellegrino dispuso en campo una estrategia 4-5-1 con Nahuel Losada defendiendo el arco; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich como zagueros; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina, Matías Sepúlveda, Franco Watson y Lucas Besozzi en el centro del campo; y con Yoshan Valois como atacante.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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