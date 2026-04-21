Estudiantes (RC) vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

BsAs (DataFactory)

Estudiantes (RC) recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 16 del Apertura, el próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:15 (hora Argentina), en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Rosario Central Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Gimnasia. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central viene de derrotar a Sarmiento con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 7 goles y le han convertido 8 en su arco.

Horario Estudiantes (RC) y Rosario Central, según país Argentina: 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







