Sofía “Jujuy” Jiménez anunció que está embarazada y que será mamá por primera vez junto a su novio , Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo y conductora jujeña compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes y videos que muestran cómo vivió los primeros momentos de esta nueva etapa.

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“ Soñé tanto con este momento, no puedo creer que está sucediendo, no puedo creer estar escribiendo esto. Recibí el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo: VOY A SER MAMÁ”, escribió en una publicación cargada de emoción.

La jujeña decidió compartir con sus seguidores distintos recuerdos que había mantenido en secreto. Entre ellos, las primeras ecografías, el momento en que escuchó los latidos del corazón de su bebé y las reacciones de sus familiares al enterarse.

“La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más” , expresó. También recordó su emoción después de cada control médico y confesó que todavía le cuesta creer lo que está viviendo.

Uno de los momentos más especiales fue cuando le comunicó la noticia a su mamá, Silvia, a quien sorprendió durante el Día de la Madre. Además, contó que durante el bautismo de un familiar, su papá le había dicho que ella sería la próxima en convertirse en madre, sin saber que ya estaba embarazada.

Jiménez también reveló que participó en programas de televisión, producciones fotográficas y diferentes actividades mientras mantenía su embarazo en secreto. Incluso recordó su participación en La Peña de Morfi durante el Día de la Madre: “Yo ya estaba siendo mamá y nadie ni se lo imaginaba”.

Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, el novio de Sofía “Jujuy” Jiménez

El futuro papá es Gustavo Qüerio Hormaechea, un empresario salteño vinculado al rubro de la indumentaria y jugador de rugby del Jockey Club de Salta.

La pareja se conoció el 12 de septiembre de 2025 en Tilcara, Jujuy. En septiembre de 2026 celebraron su primer aniversario con una escapada romántica al mismo lugar donde comenzó su historia. Actualmente llevan un año y dos meses juntos.

Aunque Sofía hizo pública la relación durante los festejos de Año Nuevo de 2026, ambos ya compartían una historia que comenzó meses antes.

En el anuncio del embarazo, la modelo le dedicó unas palabras a su pareja: “Armar una familia con vos, mi amor, mi sueño desde el día que te conocí. Hola mejor papá del mundo”.

El sueño de convertirse en mamá

La maternidad era uno de los grandes deseos de la conductora. En enero de este año había contado públicamente que estaba evaluando congelar óvulos, aunque sus planes habían cambiado después de comenzar su relación con Gustavo.

“Yo quiero miles de hijos con él”, había confesado en aquel momento, cuando reconoció sus ganas de formar una familia.

Ahora, con el embarazo confirmado, Sofía también recordó una peregrinación a Luján que realizó junto a su novio para agradecer a la Virgen.

“Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme, qué hermosura cómo te empezás a notar, mi amorcito”, escribió al mostrar cómo comienza a crecer su pancita.