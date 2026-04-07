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7 de abril de 2026 - 18:03
Deportes.

2° fecha del campeonato del NOA de Enduro: lugar, días, hora y todo lo que tenés que saber

La Almona Team organiza en Jujuy una nueva fecha del Campeonato del NOA de enduro con pilotos de varias provincias.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Enduro en Jujuy.

Enduro en Jujuy.

Campeonato de Enduro en Jujuy.

Campeonato de Enduro en Jujuy.

Jujuy volverá a ser escenario de una gran cita del deporte motor con la segunda fecha del Campeonato del NOA de Enduro, que se correrá el sábado 11 y domingo 12 de abril en un circuito especial montado en Juan Galán. La competencia es organizada por La Almona Team, que ya vive la cuenta regresiva con entusiasmo y grandes expectativas por la respuesta de pilotos y público.

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En una entrevista con Canal 4, Martín Buitrago, Juan Brandán y Felipe Huespe, integrantes de La Almona Team, contaron cómo avanzan los preparativos y remarcaron que esperan una verdadera fiesta del enduro jujeño.

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2° fecha del campeonato del NOA de Enduro.

“Estamos muy contentos y entusiasmados”

Martín Buitrago destacó el momento que atraviesa la organización a pocos días del evento. “Se viene una nueva competencia el próximo fin de semana. La verdad que estamos muy contentos y entusiasmados con esto de la segunda fecha del campeonato del NOA”, expresó.

También contó que el trabajo previo ya entra en su etapa final. “Estamos ultimando detalles, ya estamos en la cuenta regresiva”, señaló, y subrayó la buena respuesta que tuvo la convocatoria.

Hay muchos inscriptos, nos están acompañando pilotos de muchas provincias y sobre todo acá de Jujuy, así que estamos contentos por la respuesta que tuvimos del enduro jujeño”, afirmó.

Buitrago además anunció un incentivo especial para quienes se sumen a competir. “La Almona Team va a sortear un scooter 110 entre los inscriptos”, dijo, e invitó especialmente a los pilotos locales: “Invitamos a todos los pilotos jujeños del interior, Tilcara, San Pedro, El Carmen, que se quieran sumar y participar”.

“Hace dos meses que estamos trabajando bastante”

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Campeonato de Enduro en Jujuy.

Campeonato de Enduro en Jujuy.

Por su parte, Juan Brandán puso el foco en todo el esfuerzo organizativo que hay detrás de la competencia. “La verdad que hace dos meses que estamos trabajando bastante y estamos esperando que la gente nos acompañe”, sostuvo.

Con mucha expectativa, agregó: “Si Dios quiere, también el tiempo nos va a acompañar, así que estamos deseosos de que vengan, acompañen en este momento”.

Brandán remarcó que el fin de semana no solo estará pensado para los corredores, sino también para el público. “Va a haber un montón de cosas que lo van a satisfacer a todo el público, así que ya los esperamos”, aseguró.

Sobre el cronograma, detalló cómo será el desarrollo de las actividades. “Arranca el día viernes con alguna participación de algunos pilotos, ya el sábado estarían llegando todos de Salta, Tucumán, La Rioja y Jujuy”, indicó.

Y explicó que “harán las pruebas clasificatorias y estarán probando el circuito”. Además, precisó que “el día sábado va a haber los chicos con patacleta y después los juniors, y el día domingo recién correrían los seniors y todo el grupo en general”.

“Es bueno para la familia también que vengan”

Desde la organización insistieron en que el evento será una propuesta abierta para todos. Brandán invitó al público a llegar con tiempo para disfrutar de la jornada con comodidad. “Sería bueno que vengan temprano, que busquen un lugar, hay lugar de sobra acá”, dijo.

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Enduro en Jujuy.

Enduro en Jujuy.

También enumeró algunos de los servicios previstos para quienes se acerquen al circuito. “Va a haber food truck para que coman, lugares de esparcimiento, y es bueno para la familia también que vengan”, resaltó.

En ese marco, agradeció el acompañamiento institucional que permitió avanzar con el armado del evento. “También el apoyo constante que tenemos del Gobierno de Jujuy, del Ministerio de Deporte, por todo esto que estamos haciendo, y también Defensa Civil”, expresó.

“Queremos que tengamos una hermosa fiesta”

Felipe Huespe también mostró su entusiasmo por lo que se viene. “Ya nos vemos a la hora que llegue y que se largue la fiesta”, comentó.

Al explicar cómo será el espacio para el público, detalló parte de la extensión del trazado y el trabajo realizado para recibir a la gente. “Esta es una parte de la pista y después se va para arriba el cerro, tiene 10 kilómetros y medio el recorrido”, indicó.

Además, remarcó que se buscó ordenar todo el sector para que el público pueda disfrutar del espectáculo. “Está el estacionamiento de ambos lados de la ruta, está todo limpito, bien acomodado para que tengamos una hermosa fiesta, para que todo el mundo pueda estar tranquilo, cómodo”, sostuvo.

Huespe explicó también que “van a estar bien marcadas las áreas donde se pueda estar, pero de fácil acceso”, y agregó: “Vialidad está reparando el camino también, así que agradecido con todo y esperamos la presencia, no solo de los pilotos, sino de la población en general”.

Horarios para el sábado y el domingo

Sobre los horarios, Huespe detalló que la actividad empezará temprano durante ambos días. “El sábado a las 8 de la mañana ya empieza a llegar la gente y a partir de las 10 de la mañana ya son las pruebas”, explicó.

En tanto, para el domingo, precisó: “A las 8 de la mañana ya se larga la primera tanda, 8 y cuarto la reunión de pilotos y 8 y media ya se empieza a largar”.

Con pilotos de distintas provincias, un circuito especialmente preparado y una propuesta pensada para fanáticos y familias, Jujuy ya se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina en Juan Galán.

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