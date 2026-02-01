2 de Mayo vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Por la llave 3 de la Copa Libertadores, se enfrentan 2 de Mayo y Alianza L. el miércoles 4 de febrero, a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Río Parapití.

Por la llave 1, The Strongest recibirá a Táchira

El encuentro será supervisado por José Burgos, el juez encargado.

