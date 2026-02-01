domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 06:48
Copa Libertadores

2 de Mayo vs Alianza Lima: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

2 de Mayo y Alianza Lima se miden en el estadio Río Parapití el miércoles 4 de febrero a las 21:30 (hora Argentina) y José Burgos es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la llave 3 de la Copa Libertadores, se enfrentan 2 de Mayo y Alianza L. el miércoles 4 de febrero, a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Río Parapití.

El encuentro será supervisado por José Burgos, el juez encargado.

Horario 2 de Mayo y Alianza Lima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Temas
