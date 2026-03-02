lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 06:38
Copa Libertadores

Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2

En la previa de O'Higgins vs Tolima, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 4 de marzo desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio el Teniente. El árbitro designado será Andrés Matonte.

OHiggins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Tolima visita a O'Higgins en el estadio el Teniente, por el duelo correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores.

Así llegan O'Higgins y Tolima

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Libertadores

O'Higgins fue derrotado en el Arena Fonte Nova frente a Bahia por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores

Tolima llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Táchira.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Horario O'Higgins y Tolima, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

