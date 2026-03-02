Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2

BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 4 de marzo, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Tolima visita a O'Higgins en el estadio el Teniente, por el duelo correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores.

Así llegan O'Higgins y Tolima Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Libertadores O'Higgins fue derrotado en el Arena Fonte Nova frente a Bahia por 1 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Tolima llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Táchira.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte. Horario O'Higgins y Tolima, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

