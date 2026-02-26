jueves 26 de febrero de 2026

26 de febrero de 2026 - 21:01
Copa Libertadores

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

Todo lo que dejó el duelo entre Guaraní y Juventud: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Guaraní vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase
BsAs (DataFactory)

En la llave 1 de la Copa Libertadores, Juventud se llevó un valioso triunfo como visitante en el partido contra Guaraní. Pasados 4 minutos del segundo tiempo, Federico Barrandeguy desequilibró el marcador a favor de su equipo después de un tiro libre. Sin embargo, Guaraní reaccionó y Gaspar Servio igualó el resultado al minuto 10 de la misma etapa a través de un penal. La tensión se mantuvo alta hasta el minuto 48 de la misma mitad, cuando Ramiro Peralta marcó el gol decisivo tras una jugada.

Guaraní perdió la posibilidad de ponerse en ventaja a los 78 minutos del segundo tiempo, al estrellar un pelotazo en el poste que lamentó Matías López.

La figura del encuentro fue Ramiro Peralta. El volante de Juventud se destacó frente a Guaraní ya que convirtió 1 gol y dio 4 pases correctos.

Federico Barrandeguy también fue una figura crucial en la defensa durante el partido. El defensor de Juventud fue importante debido a que convirtió 1 gol y recuperó 2 pelotas.

El entrenador de Guaraní, Víctor Bernay, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Gaspar Servio en el arco; Juan Pérez Centurión, Imanol Segovia, Sebastian Zaracho y Alexandro Maidana en la línea defensiva; Matías López, Luis Martinez y Patricio Tanda en el medio; y Diego Fernández, Derlis Rodríguez y Richard Torales en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Sebastián Méndez Pardiñas se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Sebastián Sosa bajo los tres palos; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone y Emmanuel Mas en defensa; Rodrigo Chagas, Leonel Roldán, Pablo Lago, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en la mitad de cancha; y Bruno Larregui en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.

En el partido de vuelta por de la Copa Libertadores, Juventud se metió en Tercera Fase y terminó con el sueño de Guaraní.

Cambios en Guaraní
  • 53' 2T - Salió Luis Martinez por Thiago Servin
  • 80' 2T - Salió Richard Torales por Iván Ramírez
  • 86' 2T - Salió Derlis Rodríguez por Agustín Manzur
Amonestados en Guaraní:
  • 6' 2T Patricio Tanda (Conducta antideportiva), 7' 2T Derlis Rodríguez (Discutir con un rival) e 14' 2T Imanol Segovia (Conducta antideportiva)

Expulsado en Guaraní:
  • 2' 2T Sebastian Zaracho (Roja directa)

Cambios en Juventud
  • 35' 1T - Salió Patricio Pernicone por Martín Cáceres
  • 60' 2T - Salió Renzo Sánchez por Ramiro Peralta
  • 74' 2T - Salieron Pablo Lago por Gonzalo Gomez y Leonel Roldán por Fernando Mimbacas
Amonestados en Juventud:
  • 7' 2T Pablo Lago (Discutir con un rival), 20' 2T Leonel Roldán (Conducta antideportiva) y 50' 2T Ramiro Peralta (Quitarse la camiseta)

Expulsado en Juventud:
  • 50' 2T Pablo Lago (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

