miércoles 25 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de febrero de 2026 - 22:42
Copa Libertadores

EN VIVO: Botafogo lidera 2-0 ante Nacional Potosí en la segunda mitad

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Botafogo vs Nacional Potosí: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Lee además
en vivo: argentinos juniors y barcelona juegan segundo tiempo con empate 0-0

EN VIVO: Argentinos Juniors y Barcelona juegan segundo tiempo con empate 0-0
desde los penales, ohiggins logra la victoria y avanza a tercera fase

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Las estadísticas del encuentro entre Botafogo y Nacional Potosí de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Botafogo (26%) VS Nacional Potosí (74%)
  • Tiros al arco: Botafogo (7) VS Nacional Potosí (2)
  • Fouls cometidos: Botafogo (8) VS Nacional Potosí (4)
  • Pases Correctos: Botafogo (328) VS Nacional Potosí (70)
  • Pases Incorrectos: Botafogo (44) VS Nacional Potosí (20)
  • Recuperaciones: Botafogo (1) VS Nacional Potosí (6)
  • Tarjetas Amarillas: Botafogo (0) VS Nacional Potosí (1)
  • Tiros Libres: Botafogo (3) VS Nacional Potosí (2)

Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

El juez elegido para dirigir el partido en el Engenhão fue Piero Maza Gómez.

Formación de Botafogo hoy

El técnico Martín Anselmi dispuso una formación 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en la zaga; Newton, Danilo, Jordan Barrera y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins como delantero.

Formación de Nacional Potosí hoy

Por su parte, Leonardo Eguez sale al ruedo con una estrategia 2-4-4, con el portero Pedro Galindo; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo en el muro defensivo; Juan José Orellana, Diego Hoyos, Maicon Solís y Pedro Azogue en el centro del campo; y Luis Demiquel, Leandro Otormín, Jorge Rojas y William Álvarez en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Argentinos Juniors y Barcelona juegan segundo tiempo con empate 0-0

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Guaraní recibirá a Juventud por la llave 1

Por la llave 2 se enfrentarán Tolima y Táchira

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en los penales

Lo que se lee ahora
Sede de la AFA.
Causa.

La Inspección General de Justicia pidió designar veedores en la AFA por falta de información contable

Por  Federico Franco

Las más leídas

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo video
Catamarca.

Tres jujeños hicieron cumbre en el volcán más alto del mundo

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales en marzo 2026

Limpieza y mantenimiento en avenida General Savio.
Atención.

Cortes de tránsito en varios puntos de San Salvador de Jujuy este miércoles

Corte de agua en Alto Comedero por recambio de red este miércoles
Servicios.

Por trabajos programados, habrá corte de agua en Alto Comedero este miércoles

Foto ilustrativa.
Jujuy.

Cambios en el horario de atención del Registro Civil, precios de los trámites y todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel