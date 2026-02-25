EN VIVO: Botafogo lidera 2-0 ante Nacional Potosí en la segunda mitad

BsAs (DataFactory)

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .

Las estadísticas del encuentro entre Botafogo y Nacional Potosí de la Copa Libertadores: Posesión: Botafogo (26%) VS Nacional Potosí (74%)

(26%) VS (74%) Tiros al arco: Botafogo (7) VS Nacional Potosí (2)

(7) VS (2) Fouls cometidos: Botafogo (8) VS Nacional Potosí (4)

(8) VS (4) Pases Correctos: Botafogo (328) VS Nacional Potosí (70)

(328) VS (70) Pases Incorrectos: Botafogo (44) VS Nacional Potosí (20)

(44) VS (20) Recuperaciones: Botafogo (1) VS Nacional Potosí (6)

(1) VS (6) Tarjetas Amarillas: Botafogo (0) VS Nacional Potosí (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Botafogo (3) VS Nacional Potosí (2) Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

El juez elegido para dirigir el partido en el Engenhão fue Piero Maza Gómez.

Formación de Botafogo hoy El técnico Martín Anselmi dispuso una formación 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en la zaga; Newton, Danilo, Jordan Barrera y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins como delantero.

Formación de Nacional Potosí hoy Por su parte, Leonardo Eguez sale al ruedo con una estrategia 2-4-4, con el portero Pedro Galindo; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo en el muro defensivo; Juan José Orellana, Diego Hoyos, Maicon Solís y Pedro Azogue en el centro del campo; y Luis Demiquel, Leandro Otormín, Jorge Rojas y William Álvarez en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







