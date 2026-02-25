EN VIVO: Botafogo lidera 2-0 ante Nacional Potosí en la segunda mitad

Los equipos están en la cancha para el segundo tiempo. Los goles de {{listaJugadoresGolLoc}} le dan hasta el momento el triunfo a {{nombreEquipoLocal}} .
Nacional llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Tercera Fase, mientras que Botafogo no querrá perder su oportunidad cuando hoy se enfrenten en el Engenhão. El partido por la llave 5 de la Copa Libertadores comenzará a las 21:30 (hora Argentina).
El juez elegido para dirigir el partido en el Engenhão fue Piero Maza Gómez.
El técnico Martín Anselmi dispuso una formación 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en la zaga; Newton, Danilo, Jordan Barrera y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins como delantero.
Por su parte, Leonardo Eguez sale al ruedo con una estrategia 2-4-4, con el portero Pedro Galindo; Óscar Baldomar, Edisson Restrepo en el muro defensivo; Juan José Orellana, Diego Hoyos, Maicon Solís y Pedro Azogue en el centro del campo; y Luis Demiquel, Leandro Otormín, Jorge Rojas y William Álvarez en la delantera.
