Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Barcelona y Botafogo se enfrentan el próximo martes 3 de marzo por la llave 4 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 21:30 (hora Argentina) en el Monumental.
Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.
