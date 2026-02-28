sábado 28 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de febrero de 2026 - 06:48
Copa Libertadores

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo

Todos los detalles de la previa del partido entre Barcelona y Botafogo, que se jugará el martes 3 de marzo desde las 21:30 (hora Argentina) en el Monumental.

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo
BsAs (DataFactory)

Barcelona y Botafogo se enfrentan el próximo martes 3 de marzo por la llave 4 de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 21:30 (hora Argentina) en el Monumental.

Lee además
tolima gana en penales y avanza a tercera fase

Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase
gano juventud 2-1 con gol agonico y esta en tercera fase

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de mayo, en Fase de Grupos del torneo Conmebol Libertadores Bridgestone 2017, y Barcelona se llevó la victoria por 0 a 2.


Fecha y rival de Barcelona en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Botafogo: 10 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Botafogo en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Barcelona: 10 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Barcelona y Botafogo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

Barcelona pierde ante Argentinos Juniors, pero clasifica a Tercera Fase

Botafogo venció 2-0 a Nacional Potosí y se clasificó a Tercera Fase

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Las más leídas

Crearan nuevos puentes en San Salvador de Jujuy. video
Apertura.

Crearan cinco nuevos puentes en San Salvador de Jujuy: dónde

Apuñalaron a un joven en barrio Belgrano
Policiales.

Apuñalan y matan a un joven en barrio Belgrano

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura
Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir abrió la 165° apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura

Calendario de feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina tras Carnaval
Atención.

Cuándo caen los feriados de marzo 2026 en Argentina

ANSES se prepara para pagar una ayuda fundamental para muchas familias.
ANSES.

Refuerzo extraordinario en la ayuda escolar 2026: cuándo se cobra

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel