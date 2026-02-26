viernes 27 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
26 de febrero de 2026 - 23:41
Copa Libertadores

Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase

Todo lo que dejó el duelo entre Tolima y Táchira: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Tolima vs Táchira: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase
BsAs (DataFactory)

El Vinotinto y Oro pasó a la Tercera Fase de la Copa Libertadores al superar 3-0 a Táchira. En los penales, para el Vinotinto y Oro acertaron Edwar López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán y falló Brayan Rovira. Para la visita marcó y erraron Luis González, José Balza y Rodrigo Pollero.

Lee además
gano juventud 2-1 con gol agonico y esta en tercera fase

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase
barcelona pierde ante argentinos juniors, pero clasifica a tercera fase

Barcelona pierde ante Argentinos Juniors, pero clasifica a Tercera Fase

El duelo terminó 0-1 y el destino del encuentro se resolvió desde los doce pasos ante la imposibilidad de determinar un vencedor en tiempo reglamentario. El tanto de Táchira llegó con Luis González (48' 2T, de penal).

El mejor jugador del partido fue Carlos Calzadilla. El centrocampista de Táchira fue preciso con 72 pases efectivos y robó 8 pelotas.

Agustín Pérez Siri fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Táchira fue preciso con 81 pases efectivos y robó 9 pelotas.

El técnico de Tolima, Lucas González, propuso una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Flórez, Edwar López y Juan Pablo Torres en el medio; y Adrián Parra en el ataque.

Por su parte, el equipo de Álvaro Recoba salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jesús Camargo bajo los tres palos; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Pablo Camacho y Juan Sanchez en defensa; Delvin Alfonzo, Agustín Pérez Siri, Carlos Calzadilla y Carlos Sosa en la mitad de cancha; y Rodrigo Pollero y Adalberto Peñaranda en la delantera.

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.

En una dramática definición, Tolima (que había triunfado en el partido de ida) avanzó a Tercera Fase luego de eliminar en tanda de penales a Táchira.

Cambios en Tolima
  • 57' 2T - Salió Juan Pablo Torres por Luis Sandoval
  • 58' 2T - Salieron Kelvin Flórez por Jersson González y Juan Pablo Nieto por Sebastián Guzmán
  • 75' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia
  • 85' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan José Mera
Amonestados en Tolima:
  • 2' 1T Cristian Arrieta (Conducta antideportiva) y 10' 1T Kelvin Flórez (Conducta antideportiva)

Cambios en Táchira
  • 62' 2T - Salió Delvin Alfonzo por Luis González
  • 71' 2T - Salieron Carlos Calzadilla por José Balza y Juan Sanchez por Lautaro Lusnig
  • 83' 2T - Salió Franco Provenzano por Luis Zuñiga

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

Barcelona pierde ante Argentinos Juniors, pero clasifica a Tercera Fase

Botafogo venció 2-0 a Nacional Potosí y se clasificó a Tercera Fase

Desde los penales, O'Higgins logra la victoria y avanza a Tercera Fase

Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en los penales

Lo que se lee ahora
De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ
Historia.

De Bolívar a Jujuy: el boxeador que encontró amor, cerros y una nueva pasión como DJ

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Un camión quedó varado en la ruta 9: hay corte total video
Precaución.

Un camión quedó varado en la ruta 9: hubo corte total

La esposa del jujeño desaparecido pide que lo encuentren con o sin vida. video
Río Grande.

Habló la esposa de Juan Vera, el jujeño desaparecido: "Con o sin vida, quiero verlo"

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá
Policiales.

Encontraron un cuerpo en el Río Grande a la altura de Palpalá

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases video
Servicios.

Por qué piden la partida de nacimiento actualizada para el inicio de clases

De dónde son los ganadores del Quini 6. 
Suertudos

De dónde son los ganadores del Quini 6: todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel