Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase

El Vinotinto y Oro pasó a la Tercera Fase de la Copa Libertadores al superar 3-0 a Táchira. En los penales, para el Vinotinto y Oro acertaron Edwar López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán y falló Brayan Rovira. Para la visita marcó y erraron Luis González, José Balza y Rodrigo Pollero.
El duelo terminó 0-1 y el destino del encuentro se resolvió desde los doce pasos ante la imposibilidad de determinar un vencedor en tiempo reglamentario. El tanto de Táchira llegó con Luis González (48' 2T, de penal).
El mejor jugador del partido fue Carlos Calzadilla. El centrocampista de Táchira fue preciso con 72 pases efectivos y robó 8 pelotas.
Agustín Pérez Siri fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Táchira fue preciso con 81 pases efectivos y robó 9 pelotas.
El técnico de Tolima, Lucas González, propuso una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Flórez, Edwar López y Juan Pablo Torres en el medio; y Adrián Parra en el ataque.
Por su parte, el equipo de Álvaro Recoba salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jesús Camargo bajo los tres palos; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Pablo Camacho y Juan Sanchez en defensa; Delvin Alfonzo, Agustín Pérez Siri, Carlos Calzadilla y Carlos Sosa en la mitad de cancha; y Rodrigo Pollero y Adalberto Peñaranda en la delantera.
Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.
En una dramática definición, Tolima (que había triunfado en el partido de ida) avanzó a Tercera Fase luego de eliminar en tanda de penales a Táchira.
Cambios en Tolima
- 57' 2T - Salió Juan Pablo Torres por Luis Sandoval
- 58' 2T - Salieron Kelvin Flórez por Jersson González y Juan Pablo Nieto por Sebastián Guzmán
- 75' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia
- 85' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan José Mera
Amonestados en Tolima:
- 2' 1T Cristian Arrieta (Conducta antideportiva) y 10' 1T Kelvin Flórez (Conducta antideportiva)
Cambios en Táchira
- 62' 2T - Salió Delvin Alfonzo por Luis González
- 71' 2T - Salieron Carlos Calzadilla por José Balza y Juan Sanchez por Lautaro Lusnig
- 83' 2T - Salió Franco Provenzano por Luis Zuñiga
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
