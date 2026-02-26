Tolima gana en penales y avanza a Tercera Fase

El Vinotinto y Oro pasó a la Tercera Fase de la Copa Libertadores al superar 3-0 a Táchira. En los penales, para el Vinotinto y Oro acertaron Edwar López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán y falló Brayan Rovira. Para la visita marcó y erraron Luis González, José Balza y Rodrigo Pollero.

Ganó Juventud 2-1 con gol agónico y está en Tercera Fase

El duelo terminó 0-1 y el destino del encuentro se resolvió desde los doce pasos ante la imposibilidad de determinar un vencedor en tiempo reglamentario. El tanto de Táchira llegó con Luis González (48' 2T, de penal).

El mejor jugador del partido fue Carlos Calzadilla. El centrocampista de Táchira fue preciso con 72 pases efectivos y robó 8 pelotas.

Agustín Pérez Siri fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Táchira fue preciso con 81 pases efectivos y robó 9 pelotas.

El técnico de Tolima, Lucas González, propuso una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Kelvin Flórez, Edwar López y Juan Pablo Torres en el medio; y Adrián Parra en el ataque.

Por su parte, el equipo de Álvaro Recoba salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Jesús Camargo bajo los tres palos; Franco Provenzano, Guillermo Fratta, Pablo Camacho y Juan Sanchez en defensa; Delvin Alfonzo, Agustín Pérez Siri, Carlos Calzadilla y Carlos Sosa en la mitad de cancha; y Rodrigo Pollero y Adalberto Peñaranda en la delantera.

Leandro Rey Hilfer fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.

En una dramática definición, Tolima (que había triunfado en el partido de ida) avanzó a Tercera Fase luego de eliminar en tanda de penales a Táchira.

Cambios en Tolima

57' 2T - Salió Juan Pablo Torres por Luis Sandoval

58' 2T - Salieron Kelvin Flórez por Jersson González y Juan Pablo Nieto por Sebastián Guzmán

75' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia

85' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan José Mera

Amonestados en Tolima:

2' 1T Cristian Arrieta (Conducta antideportiva) y 10' 1T Kelvin Flórez (Conducta antideportiva)

Cambios en Táchira

62' 2T - Salió Delvin Alfonzo por Luis González

71' 2T - Salieron Carlos Calzadilla por José Balza y Juan Sanchez por Lautaro Lusnig

83' 2T - Salió Franco Provenzano por Luis Zuñiga

