lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 06:34
Copa Libertadores

Carabobo recibirá a Sporting Cristal por la llave 3

Te contamos la previa del duelo Carabobo vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio Misael Delgado el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 (hora Argentina). Ramon Abatti Abel será el árbitro del partido.

Carabobo vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la llave 3 de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 (hora Argentina).

Así llegan Carabobo y Sporting Cristal

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Carabobo en partidos de la Copa Libertadores

Carabobo derrotó por 2 a 1 a Huachipato en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con 2 de Mayo..

El árbitro designado para el encuentro es Ramon Abatti Abel.

Horario Carabobo y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

