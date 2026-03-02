Carabobo recibirá a Sporting Cristal por la llave 3

El duelo correspondiente a la llave 3 de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 4 de marzo a las 19:00 (hora Argentina).
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Carabobo derrotó por 2 a 1 a Huachipato en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Sporting Cristal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con 2 de Mayo..
El árbitro designado para el encuentro es Ramon Abatti Abel.
