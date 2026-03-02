Juventud vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, Independiente Medellín y Juventud se enfrentan el jueves 5 de marzo desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Juventud y Independiente Medellín El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Libertadores Juventud viene de ganar en su encuentro anterior a Guaraní con un marcador de 2-1.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores En la fecha pasada, Independiente Medellín finalizó con un empate 0-0 ante Liverpool (U)..

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado. Horario Juventud e Independiente Medellín, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

