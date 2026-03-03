1-1 dejó la llave abierta entre Barcelona y Botafogo

Por la llave 4 de la Copa Libertadores, Barcelona y Botafogo terminaron igualados en el Monumental.

Se enfrentan O'Higgins y Tolima por la llave 2

En el primer tiempo, Barcelona logró abrir el marcador con un gol de Héctor Villalba en el minuto 22. Sin embargo, Botafogo igualó las cosas cuando Matheus Martins anotó al minuto 20 de la segunda mitad.

A los 22 minutos del primer tiempo, el volante Héctor Villalba tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Si bien Botafogo tuvo mucho la pelota (59% en promedio), las ocasiones de gol creadas no terminaron dentro del arco rival y no lograron romper la paridad.

El mejor jugador del partido fue Matheus Martins. El atacante de Botafogo anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 15 pases correctos.

Héctor Villalba fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol y dio 5 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Barcelona, César Farías, propuso una formación 4-5-1 con José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel y Gustavo Vallecilla en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el medio; y Darío Benedetto en el ataque.

Por su parte, el equipo de Martín Anselmi salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en defensa; Jordan Barrera, Danilo, Newton y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins en la delantera.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro que dirigió el partido en el Monumental.

Barcelona y Botafogo jugarán a todo o nada el partido de vuelta para lograr la clasificación a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El próximo encuentro será el martes 10 de marzo.

Cambios en Barcelona

57' 2T - Salieron Héctor Villalba por Jandry Gómez y Darío Benedetto por Sergio Núñez

63' 2T - Salió Tomás Martínez por Jonnathan Mina

78' 2T - Salieron Joao Rojas por Jefferson Willa y Milton Céliz por Jean Carlos Montaño

Amonestados en Barcelona:

46' 1T Jhonny Quiñónez (Conducta antideportiva) y 2' 2T Joao Rojas (Conducta antideportiva)

Expulsado en Barcelona:

30' 2T César Farías (Roja directa)

Cambios en Botafogo

70' 2T - Salió Mateo Ponte por Lucas Villalba

77' 2T - Salió Matheus Martins por Arthur Cabral

85' 2T - Salió Jordan Barrera por Joaquín Correa

Amonestado en Botafogo:

43' 1T Álvaro Montoro (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)