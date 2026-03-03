1-1 dejó la llave abierta entre Barcelona y Botafogo

Por la llave 4 de la Copa Libertadores, Barcelona y Botafogo terminaron igualados en el Monumental.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la llave 4 de la Copa Libertadores, Barcelona y Botafogo terminaron igualados en el Monumental.
En el primer tiempo, Barcelona logró abrir el marcador con un gol de Héctor Villalba en el minuto 22. Sin embargo, Botafogo igualó las cosas cuando Matheus Martins anotó al minuto 20 de la segunda mitad.
A los 22 minutos del primer tiempo, el volante Héctor Villalba tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.
Si bien Botafogo tuvo mucho la pelota (59% en promedio), las ocasiones de gol creadas no terminaron dentro del arco rival y no lograron romper la paridad.
El mejor jugador del partido fue Matheus Martins. El atacante de Botafogo anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 15 pases correctos.
Héctor Villalba fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol y dio 5 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.
El técnico de Barcelona, César Farías, propuso una formación 4-5-1 con José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel y Gustavo Vallecilla en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el medio; y Darío Benedetto en el ataque.
Por su parte, el equipo de Martín Anselmi salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en defensa; Jordan Barrera, Danilo, Newton y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins en la delantera.
Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro que dirigió el partido en el Monumental.
Barcelona y Botafogo jugarán a todo o nada el partido de vuelta para lograr la clasificación a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El próximo encuentro será el martes 10 de marzo.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.