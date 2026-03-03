miércoles 04 de marzo de 2026

3 de marzo de 2026 - 23:29
Copa Libertadores

1-1 dejó la llave abierta entre Barcelona y Botafogo

Todo lo que dejó el duelo entre Barcelona y Botafogo: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

Por la llave 4 se enfrentarán Barcelona y Botafogo
BsAs (DataFactory)

Por la llave 4 de la Copa Libertadores, Barcelona y Botafogo terminaron igualados en el Monumental.

En el primer tiempo, Barcelona logró abrir el marcador con un gol de Héctor Villalba en el minuto 22. Sin embargo, Botafogo igualó las cosas cuando Matheus Martins anotó al minuto 20 de la segunda mitad.

A los 22 minutos del primer tiempo, el volante Héctor Villalba tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero su disparo rebotó en el palo.

Si bien Botafogo tuvo mucho la pelota (59% en promedio), las ocasiones de gol creadas no terminaron dentro del arco rival y no lograron romper la paridad.

El mejor jugador del partido fue Matheus Martins. El atacante de Botafogo anotó 1 gol, disparó al arco contrario en 3 oportunidades y efectuó 15 pases correctos.

Héctor Villalba fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Barcelona marcó 1 gol y dio 5 pases correctos y buscó 3 veces el arco contrario.

El técnico de Barcelona, César Farías, propuso una formación 4-5-1 con José Contreras en el arco; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel y Gustavo Vallecilla en la línea defensiva; Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez, Joao Rojas y Héctor Villalba en el medio; y Darío Benedetto en el ataque.

Por su parte, el equipo de Martín Anselmi salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Léo Linck bajo los tres palos; Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en defensa; Jordan Barrera, Danilo, Newton y Álvaro Montoro en la mitad de cancha; y Matheus Martins en la delantera.

Wilmar Roldán Pérez fue el árbitro que dirigió el partido en el Monumental.

Barcelona y Botafogo jugarán a todo o nada el partido de vuelta para lograr la clasificación a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El próximo encuentro será el martes 10 de marzo.

Cambios en Barcelona
  • 57' 2T - Salieron Héctor Villalba por Jandry Gómez y Darío Benedetto por Sergio Núñez
  • 63' 2T - Salió Tomás Martínez por Jonnathan Mina
  • 78' 2T - Salieron Joao Rojas por Jefferson Willa y Milton Céliz por Jean Carlos Montaño
Amonestados en Barcelona:
  • 46' 1T Jhonny Quiñónez (Conducta antideportiva) y 2' 2T Joao Rojas (Conducta antideportiva)

Expulsado en Barcelona:
  • 30' 2T César Farías (Roja directa)

Cambios en Botafogo
  • 70' 2T - Salió Mateo Ponte por Lucas Villalba
  • 77' 2T - Salió Matheus Martins por Arthur Cabral
  • 85' 2T - Salió Jordan Barrera por Joaquín Correa
Amonestado en Botafogo:
  • 43' 1T Álvaro Montoro (Conducta antideportiva)

