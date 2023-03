4 claves fáciles para entender por qué la inflación está aumentando tanto

Los problemas que últimamente aquejan al país están relacionados de forma directa o indirecta con la inflación. Desde el deterioro de la calidad de vida por el aumento de precios, la cada vez mas desdibujada clase media , el incremento de precios que agranda la brecha entre los que más y menos tienen. De la mano de la inflación viene el crecimiento de la pobreza , seguido por la crecida de los casos de inseguridad y todo lo que eso conlleva producto de una fuerte crisis social; la devaluación de la moneda, las negociaciones con el FMI, las tarifas de los servicios público, etc., y la lista es interminable.

1- La Administración de la Macro Economía

La primera causa de la inflación es la forma de Administración que se hace de la macro economía nacional, manejada por el Gobierno Nacional a lo largo de tantos años. Esto implica no tener independencia del Banco Central de la República Argentina y que éste sea quien regule la moneda. Al haber una mala administración de la macroeconomía, la recaudación no alcanza para mantener el gasto público, entonces los gobiernos apelan a dos herramientas: EL ENDEUDAMIENTO y LA EMISIÓN MONETARIA.

Y eso nos lleva a la 2ª causa de la Inflación:

2- Déficit Fiscal

La Argentina tiene Déficit permanente. ¿Qué significa esto? Es decir, Argentina gasta mas de lo que tiene. El estado cuando no logra pagar sus cuentas fabrica moneda e imprime billetes. Esa moneda, al no tener respaldo del BCRA en oro, no es una moneda legitima para estar en circulación. Y cuando hay demasiada circulación de billetes también genera inflación.

Aquí es importante recordar que en pandemia el presidente Alberto Fernández debió apelar a más emisión monetaria para paliar la crisis sanitaria y económica durante la cuarentena mas cruda del país. Al imponerse, desde el Gobierno Nacional, una de las cuarentenas más largas del mundo, que impedía que se pueda llevar adelante cualquier tipo de actividad productiva y económica, obligó al Banco Central a imprimir una cantidad récord de billetes que suponen una presión inflacionaria extra.

Impresion de Billetes ook.jpg

3- Cepos Cambiarios:

Llamamos CEPO a los mecanismos que traban la economía, que no la liberan.

Además de una alta emisión monetaria, hay otro motivo que influye sobre el alza de precios: nuestro peso argentino se devalúa constantemente, entonces la gente opta en la mayoría de los casos por ahorrar en dólares. Pero como el país no genera los suficientes billetes verdes como para satisfacer la demanda, los gobiernos aplican controles de capitales, conocidos como “CEPOS”.

Al no poder comprar dólares en el mercado oficial, las empresas y los ahorristas se vuelcan a los dólares paralelos e informales. Cuando la cotización de los dólares del mercado, o informales, está muy por encima del dólar oficial sucede que empiezan a aumentar los precios en pesos y genera una sensación de que la moneda local está aún más devaluada.

Dolares Pesos Ok.jpeg

Y así llegamos a la 4ª causa de la Inflación:

4- Aumento de precios:

Los precios experimentan una escalada preocupante. Los ciudadanos, comerciantes, mercados, empresas, especulan con la inflación y por las expectativas inflacionarias aumentan los precios. Si bien la contracción de la producción es una realidad, también hay practicas desleales como la manipulación de stocks. Es decir, muchas veces no sacan a la venta toda la producción o toda la mercancía para mantener unos precios artificialmente altos.

La hipótesis que manejan algunos analistas, respalda este accionar en el encarecimiento de algunos recursos para la producción: materia prima, insumos importados, electricidad, fletes y combustibles, mano de obra, etc. que se traslada a los precios finales y provoca inflación.

Tener costos que aumentan 1% cada semana en promedio pulveriza los ingresos de los argentinos y es uno de los principales motivos por los que se ha disparado la pobreza.

COMBUSTIBLES OK.jpg

Y vamos a dar un 5to motivo, citando a un gran periodista, Jorge Calvo.

Factores Psicológicos y Emocionales: “Argentina es un país enfermo de inflación, entonces se puede corregir todo lo anteriormente nombrado, pero podemos continuar teniendo inflación, porque el argentino está intoxicado de inflación, porque tropezó tantas veces con la misma piedra, que ya no cree en nada. Es un factor psicológico y emocional que está volcado también a la actividad económica, porque es una actividad humana. Los argentinos fuimos perjudicados por el sistema inflacionario, que nuestros gobiernos no pudieron solucionar".