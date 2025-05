7 de cada 10 jóvenes desconocen el concepto de grooming

Preocupa la influencia de la Inteligencia Artificial en casos de grooming

Qué dice el informe sobre grooming

El acceso al primer teléfono celular

La edad de acceso al primer teléfono celular marcó una diferencia clave. El 63% de los encuestados accedió a partir de los 9 años. Otro 28% lo hizo antes de esa edad, mientras que el 9% dijo no tener aún un dispositivo propio.

A medida que se adelantó ese acceso, se amplificó también el tiempo de conexión. La mayoría pasa entre 3 y 6 horas diarias frente a una pantalla, ya sea celular, consola o computadora. Un grupo considerable supera las 6 horas por día.

El uso diario inferior a 3 horas aparece limitado a contextos con menor conectividad o con mayor regulación familiar.

Aplicaciones y videojuegos más utilizados

Entre las 10 aplicaciones más mencionadas, WhatsApp, TikTok, YouTube e Instagram encabezaron las preferencias.

Las siguieron Facebook, Snapchat, Roblox, Discord, Messenger y Telegram. En estos entornos, la interacción entre pares suele ampliarse al contacto con personas desconocidas.

En el universo de los videojuegos, sobresalieron Free Fire, Roblox, Minecraft, Call of Duty y FIFA. También aparecieron Among Us, Clash Royale, Fortnite, PUBG y Brawl Stars. La mayoría permite interacción en línea y en tiempo real, lo que expone a quienes juegan al contacto directo con personas fuera de su entorno habitual, según plantearon.

videojuegos.jpg

Interacciones con personas desconocidas

“6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han mantenido conversaciones con desconocidos a través de redes sociales y/o juegos online”, revela uno de los ejes del informe.

Y otro hallazgo preocupante, es que el contacto con desconocidos en Internet no se percibe como peligroso, sino como parte de la rutina digital. Las plataformas promueven interacciones anónimas —a través de recomendaciones, salas públicas o funciones automatizadas—, lo que elimina barreras entre adultos y menores, postula el estudio.

En la mayoría de los casos, este tipo de conversación se da sin la mediación de adultos. De allí que la Red Grooming LATAM insista en la necesidad de incluir herramientas de supervisión, formación emocional y detección de señales en el ámbito familiar y escolar.