A qué hora vuelve a abrir el Paso de Jama

El Paso de Jama reabre este lunes 26 a partir de las 13hs para ambos sentidos
Tras varios días de inactividad, el Paso de Jama, uno de los pasos fronterizos más importantes que conecta Argentina y Chile, reabre este lunes 26 de enero a partir de las 13 horas en ambos sentidos de circulación, tanto para ingreso como egreso de vehículos, según las últimas comunicaciones oficiales.
Durante los últimos días, el Paso de Jama permaneció cerrado de manera preventiva desde el jueves 22 de enero a las 13 hs hasta el lunes 26 a las 13 hs, debido a condiciones climáticas adversas en la zona cordillerana, que motivaron la decisión de las autoridades fronterizas de Chile de suspender el tránsito en la Ruta CH-27 entre el kilómetro 43 y el complejo fronterizo.
Esta medida afectó tanto a vehículos de transporte de carga como a particulares, generando largas filas de camiones, colectivos y autos que quedaron varados a la espera de su habilitación.
Reapertura y recomendaciones para viajeros
Desde las 13 horas de este lunes 26 de enero, el Paso de Jama estará habilitado nuevamente para la circulación bidireccional, permitiendo así la normalización del flujo de tránsito a través de este corredor internacional clave para el comercio y el turismo entre ambos países.
Sin embargo, se recomienda a los conductores que verifiquen el estado de la ruta y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, ya que las condiciones de alta montaña pueden seguir siendo variables incluso después de la reapertura.
Impacto en la logística y expectativas
El cierre del paso tuvo un impacto directo en la logística de transporte internacional y en el turismo regional, obligando a conductores y transportistas a reprogramar itinerarios y permanecer en la zona a la espera de la habilitación.
Con la reapertura programada para este lunes a partir de las 13 hs, se espera descomprimir la situación en el complejo fronterizo, facilitando nuevamente el flujo de vehículos y reduciendo los tiempos de espera para quienes necesitan cruzar la frontera por este histórico corredor cordillerano.